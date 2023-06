A- A+

POKER Brasileiro ganha US$ 1 milhão em torneio de poker, em Las Vegas; vídeo Após receber o prêmio milionário, Patrick Liang ofereceu US$ 1 mil para cada jogador que estava em sua mesa

Um brasileiro ganhou US$ 1 milhão (equivalente a R$ milhões na cotação atual) em um torneio de poker, em Las Vegas, no último fim de semana. O jogador premiado é Patrick Liang, que nasceu no Brasil, mudou-se para os Estados Unidos em 1998 e mora há cinco anos em Taiwan.

O mais novo milionário do poker havia acabado de vencer uma partida e ganhar US$ 25 mil. A vitória lhe deu o direito de receber uma premiação surpresa - chamada de bounty - em cima de um palco. Liang abriu o envelope e tirou o valor de US$ 1 milhão, no World Series of Poker (WSOP).

Questionado sobre o que faria com o dinheiro, Liang respondeu que daria US$ 1 mil para cada jogador que estava em sua mesa. Em entrevista ao site especializado So Much Poker, o brasileiro afirmou que esperava algo especial no torneio disputado em las Vegas.

"Parece clichê se eu disser que senti isso, mas chegando a esta série, eu achava que algo especial iria acontecer. Só não sabia o que. Se era uma disputa intensa, ou uma mesa final, ou um bracelete [prêmio não monetário mais cobiçado pelos jogadores]. Acontece que é foi a recompensa de US$ 1 milhão."

Ao site SuperPoker, Liang explicou um pouco sobre sua origem:

"Eu nasci no Brasil, mas em 1998 eu vim para os Estados Unidos e conheci o poker aqui. Meus pais são de Taiwan e meu pai trabalha na China. Depois que me graduei, fui trabalhar lá e me mudei para Taiwan há 5 anos" afirmou.

