FIFA THE BEST Brasileiro Guilherme Madruga destaca-se entre os finalistas do Prêmio Puskás 2023; veja o gol Golaço de bicicleta do jogador do Botafogo-SP concorre ao Troféu do Gol Mais Bonito contra um português e um paraguaio

Os finalistas do prestigioso Prêmio Puskás 2023 foram anunciados nesta quinta-feira (14) pela FIFA, e entre os destacados está o brasileiro Guilherme Madruga, jogador do Botafogo-SP. A competição inclui ainda Nuno Santos, do Sporting, e Julio Enciso, do Brighton, na busca pelo título do gol mais bonito da temporada.

Guilherme Madruga, volante de 23 anos, impressionou com uma bicicleta espetacular de fora da área, marcando um golaço no jogo contra o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro, em maio de 2023. O português Nuno Santos marcou um gol de letra contra o Boavista, e o paraguaio Julio Enciso foi autor de um belo chute no ângulo diante do Manchester City.

O histórico brasileiro no Prêmio Puskás possui duas vitórias: Uma de Neymar, em 2011 e a outra de Wendell Lira, em 2016. O vencedor será revelado durante a cerimônia do The Best em Londres, no dia 15 de janeiro de 2024.

Veja o gol de Guilherme:

Guilherme Madruga

Botafogo FC-SP v Novorizontino

June 2023



Footage courtesy of Campeonato Brasileiro Série B & Brax Sports Assets pic.twitter.com/UMt6fS772T — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

