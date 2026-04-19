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Futebol Brasileiro Helinho é expulso, dá tapa em rival e começa briga generalizada no Campeonato Mexicano Jogador, que entrou no intervalo, deu um pontapé em Patrício Salas nos acréscimos da partida e recebeu cartão vermelho. Mas isso apenas desencadeou uma briga maior

O brasileiro Helinho foi o responsável por começar uma briga generalizada na partida entre América do México e Toluca, ontem, pelo Campeonato Mexicano. O jogador, que entrou no intervalo, deu um pontapé em Patrício Salas nos acréscimos da partida e recebeu cartão vermelho. Mas isso apenas desencadeou uma briga maior.

Depois do lance, os jogadores do América do México foram tirar satisfação com o brasileiro, que não recuou e ficou provocando a briga. O camisa 11 do Toluca, inclusive, partiu para cima do americano Alejandro Zendejas. Antes de sair de campo, Helinho ainda deu um tapa na cara do rival.

RAPAZ... HELINHO GERA O CAOS NO FIM DO JOGO!



• Helinho dá um pontapé em Patrício Salas e é EXPULSO

• Helinho segura Jonathan dos Santos pelo pescoço

• Helinho mostra o DEDO DO MEIO pra Alejandro Zendejas

• Helinho chama Zendejas e dá um TAPA NA SUA CARA#LigaMXBrasil https://t.co/lLOr4BGIvm pic.twitter.com/2LsgI4y8Pn — LIGA MX BRASIL (@LigaMexicanaBR) April 19, 2026

A confusão, no entanto, não terminou quando Helinho deixou o gramado. O capitão do América do México, Henry Martín, foi para cima do brasileiro no túnel que dá acesso ao vestiário e iniciou uma nova briga fora das quatro linhas. Funcionários dos dois clubes também participaram da troca de empurrões.

No fim, o brasileiro também provocou mostrando o dedo do meio para os funcionários do América do México.

Helinho está no Toluca desde 2024, quando deixou o Bragantino por 15 milhões de dólares (cerca de R$ 84 milhões na cotação da época). Nesta temporada, o atacante tem 10 gols marcados e quatro assistências dadas em 28 partidas, sendo 17 como titular.

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