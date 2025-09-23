A- A+

Susto Lenda do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia no coração Mesatenista aposentado está internado no Hospital do Coração, em São Paulo, há quase duas semanas, para corrigir um problema no miocárdio; ainda não há previsão de alta

O mesatenista aposentado Hugo Hoyama está internado no Hospital do Coração, em São Paulo, desde o dia 12 de setembro, quando sofreu um infarto. O ex-atleta, de 56 anos, teve que passar por uma cirurgia no coração nesta segunda-feira, e está na unidade de terapia intensiva do centro médico se recuperando do incidente. O hospital não informou uma previsão de alta.

Hoyama está se recuperando e "evoluindo bem" após a cirurgia, segundo o Hospital informou ao site Ge.

De acordo com o protocolo, ele só poderá voltar a se recuperar em um quarto do hospital a partir de quarta-feira, já que deve permanecer na UTI do centro médico por até dois dias.

Ídolo do esporte

Com dez ouros, Hoyama é o mesatenista que mais vezes subiu ao lugar mais alto do pódio, nos Jogos Pan-Americanos. Ele ainda tem uma prata e quatro bronzes, que o colocam na seleta lista de atletas com oito participações em Jogos Olimpícos.

Pioneiro no esporte em solo brasileiro, o mesatenista está aposentado desde 2013, quando deixou a carreira de jogador para se tornar o técnico da seleção brasileira feminina de tênis de mesa.

Assim como em sua carreira individual, Hoyama também fez história com a equipe feminina, conquistando o inédito Campeonato Mundial de Equipes da 2ª Divisão, no Japão, em 2014. Ele deixou o comando em 2021.

Atualmente Hoyama comparece em eventos de tênis de mesa, trabalha no scout de promessas do esporte e realiza outras ações como embaixador da modalidade no país.

Veja também