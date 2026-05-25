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SURFE Brasileiro Italo Ferreira é campeão da etapa da WSL na Nova Zelândia Surfista supera Morgen Cibilic na final e leva o troféu em Raglan

O brasileiro Italo Ferreira foi campeão da etapa da World Surfe League na Nova Zelândia, neste domingo. O campeão olímpico e mundial superou o australiano Morgan Cibilic na grande final em Raglan e levou o título com o placar de 17.50 a 15.80.

Além do troféu, a vitória deu ao brasileiro a liderança do ranking mundial. Ele superou os compatriotas Miguel Pupo, Yago Dora e Gabriel Medina.

Italo faturou o título após um susto com um ataque de um animal marinho a um fotógrafo na semifinal com Yago Dora. O profissional está bem e foi levado a um hospital por uma ambulância. Os dois surfistas foram retirados do mar por um jet-ski logo após o incidente.

Após o ataque do animal, a WSL fez uma checagem no mar para verificar se havia segurança e a disputa entre os brasileiros foi retomada mais tarde. No momento da paralisação, Yago Dora levava vantagem no placar por 6.33 a 3.00. Italo, porém, se recuperou e levou a melhor com 15.10 a 13.33.





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