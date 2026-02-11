Brasileiro no snowboard: o que você não pode perder nesta quarta nos Jogos Olímpicos de Inverno
Pat Burgener é uma das esperanças brasileiras em Milão-Cortina; Augustinho Teixeira é outro atleta do país na modalidade
O português não é totalmente fluente, mas o uniforme verde e amarelo não deixa dúvidas: Pat Burgener é do Brasil e vai defender as cores da sua nova nacionalidade nesta quarta-feira nas eliminatórias do snowboard halfpipe nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, na Itália. O Sportv2 e a Cazé TV transmitem.
Com duas participações olímpicas pela bandeira da Suíça, em 2018 (terminou em quinto) e 2022, o atleta de 32 anos adotou a nacionalidade brasileira na temporada passada. Ele traz toda a experiência de quem já esteve no pódio em mundiais para brigar pela primeira medalha do país na Olimpíada de inverno.
Burgener não está entre os amplos favoritos da prova. No top 10 do ranking mundial combinado de snowboard halfpipe e big air, ele vive a expectativa de uma boa classificação entre os 12 finalistas após as duas voltas na qualificatória na tarde desta quarta-feira. A disputa por medalhas será na sexta-feira — os atletas têm direito a três voltas na final.
— Quero trazer uma medalha olímpica porque não tenho uma medalha olímpica. E quero fazer mais, quero inspirar pessoas a seguir a sua paixão porque tive a sorte de seguir a minha paixão — declarou recentemente Pat cuja origem brasileira vêm da mãe libanesa, que viveu no Brasil até a década de 1960 antes de se mudar para a Suíça.
Burgener levou um susto pouco antes de seguir para a Itália. No mês passado, ele sofreu uma queda durante treinamento na Suíça e precisou ser hospitalizado. Porém, não sofreu nenhuma lesão grave. Além de Pat, Augustinho Teixeira é o outro representante brasileiro na modalidade.
— Meu objetivo é ir para a final amanhã porque eu fiz todas as finais que participei esse ano e acho que isso vai ser possível aqui também — disse Pat, que soma oito pódios em etapas de Copa do Mundo.
Confira programação de quarta-feira
Combinado Nórdico
10km - Pista Normal
6h: Rodada de competição de salto de esqui
Snowboard
Halfpipe
6h30: Classificatória feminina (descida 1)
7h27: Classificatória feminina (descida2)
15h30: Classificatória masculina (descida 1)
16h27: Classificatória masculina (descida 2)
Esqui estilo livre
7h: Classificatória Moguls feminino
10h15: Final Moguls feminino
Esqui Alpino
07h30: Super-G masculino
Combinado nórdico
10km - Cross Country
9h45: Final
Biatlo
10h15: Final individual feminino 15km
Hóquei no Gelo
Primeira fase masculina
12h40: Primeira Fase - Eslováquia x Finlândia
17h10: Primeira Fase - Suécia x Itália
Luge
13h: Duplas femininas (descida 1)
13h51: Duplas masculinas (descida 2)
14h53: Duplas femininas (descida 2)
15h44: Duplas masculinas (descida 2)
Patinação de velocidade
14h30: Final 1000m masculino
Curling
Round 1 Masculino
15h05: Suécia x Itália
15h05: Canadá x Alemanha
15h05: República Tcheca x Estados Unidos
15h05: China x Grã-Bretanha
Patinação Artística
15h30: Dança Livre