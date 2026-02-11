A- A+

ESPORTES Brasileiro no snowboard: o que você não pode perder nesta quarta nos Jogos Olímpicos de Inverno Pat Burgener é uma das esperanças brasileiras em Milão-Cortina; Augustinho Teixeira é outro atleta do país na modalidade

O português não é totalmente fluente, mas o uniforme verde e amarelo não deixa dúvidas: Pat Burgener é do Brasil e vai defender as cores da sua nova nacionalidade nesta quarta-feira nas eliminatórias do snowboard halfpipe nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, na Itália. O Sportv2 e a Cazé TV transmitem.

Com duas participações olímpicas pela bandeira da Suíça, em 2018 (terminou em quinto) e 2022, o atleta de 32 anos adotou a nacionalidade brasileira na temporada passada. Ele traz toda a experiência de quem já esteve no pódio em mundiais para brigar pela primeira medalha do país na Olimpíada de inverno.

Burgener não está entre os amplos favoritos da prova. No top 10 do ranking mundial combinado de snowboard halfpipe e big air, ele vive a expectativa de uma boa classificação entre os 12 finalistas após as duas voltas na qualificatória na tarde desta quarta-feira. A disputa por medalhas será na sexta-feira — os atletas têm direito a três voltas na final.

— Quero trazer uma medalha olímpica porque não tenho uma medalha olímpica. E quero fazer mais, quero inspirar pessoas a seguir a sua paixão porque tive a sorte de seguir a minha paixão — declarou recentemente Pat cuja origem brasileira vêm da mãe libanesa, que viveu no Brasil até a década de 1960 antes de se mudar para a Suíça.





Burgener levou um susto pouco antes de seguir para a Itália. No mês passado, ele sofreu uma queda durante treinamento na Suíça e precisou ser hospitalizado. Porém, não sofreu nenhuma lesão grave. Além de Pat, Augustinho Teixeira é o outro representante brasileiro na modalidade.

— Meu objetivo é ir para a final amanhã porque eu fiz todas as finais que participei esse ano e acho que isso vai ser possível aqui também — disse Pat, que soma oito pódios em etapas de Copa do Mundo.

Confira programação de quarta-feira

Combinado Nórdico

10km - Pista Normal

6h: Rodada de competição de salto de esqui



Snowboard

Halfpipe

6h30: Classificatória feminina (descida 1)

7h27: Classificatória feminina (descida2)

15h30: Classificatória masculina (descida 1)

16h27: Classificatória masculina (descida 2)

Esqui estilo livre

7h: Classificatória Moguls feminino

10h15: Final Moguls feminino

Esqui Alpino

07h30: Super-G masculino

Combinado nórdico

10km - Cross Country

9h45: Final

Biatlo

10h15: Final individual feminino 15km

Hóquei no Gelo

Primeira fase masculina

12h40: Primeira Fase - Eslováquia x Finlândia

17h10: Primeira Fase - Suécia x Itália

Luge

13h: Duplas femininas (descida 1)

13h51: Duplas masculinas (descida 2)

14h53: Duplas femininas (descida 2)

15h44: Duplas masculinas (descida 2)

Patinação de velocidade

14h30: Final 1000m masculino

Curling

Round 1 Masculino

15h05: Suécia x Itália

15h05: Canadá x Alemanha

15h05: República Tcheca x Estados Unidos

15h05: China x Grã-Bretanha

Patinação Artística

15h30: Dança Livre

