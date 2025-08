A- A+

O piloto pernambucano Rafael Câmara se sagrou campeão da Fórmula 3 neste domingo (3), depois de vencer em Hungaroring, na Hungria, a antepenúltima prova do campeonato da categoria.

Com 48 pontos de vantagem sobre seu principal perseguidor no Mundial de pilotos, Rafael garantiu seu primeiro título com duas corridas de antecedência.

"Estou muito feliz pela maneira como controlamos toda a temporada. Acho que fomos muito fortes desde o começo", disse o brasileiro, que estreou nesta temporada na F3 pela equipe Trident.

Aos 20 anos, Rafael, que largou da pole position em Hungaroring, conquistou sua quarta vitória na temporada na corrida principal (que dá mais pontos do que as provas sprint realizadas aos sábados).

O brasileiro chegou à frente do espanhol Mari Boya (da equipe Campos), vice-líder do campeonato, e do finlandês Tukka Taponen (ART GP).

Rafael Câmara, que faz parte da academia de pilotos da Ferrari, sucede como campeão da F3 o italiano Leonardo Fornaroli, que atualmente lidera o campeonato de pilotos da F2, última categoria antes da Fórmula 1.

