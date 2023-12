Brasileiro vence campeonato de poker em Las Vegas e fatura quase R$ 5 milhões

A- A+

Não foi a Mega da Virada, mas um brasileiro faturou uma bolada neste fim de ano. Jogador profissional de poker, Dennys Ramos ganhou US$ 1.001.377 (R$ 4,88 milhões) ao vencer o torneio US$ 3.000 No-Limit Hold'em do WPT (World Poker Tour) Championship em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Foram três dias de evento na capital mundial do entretenimento adulto, e apenas para participar os mais de dois mil competidores precisaram pagar US$ 3 mil (R$ 14,65 mil).

Com o prêmio de quase cinco milhões de reais, Dennys Ramos entrou para a lista de maiores premiações de jogadores brasileiros em um único torneio, na sétima colocação. Em fevereiro deste ano, Philipe Pizzari assumiu a liderança do ranking ao levar US$ 2.524.871 (R$ 12,27 milhões) com a terceira colocação no evento PokerStars Players No-Limit Hod'em Championship.

Veja as maiores premiações de brasileiros no poker:

Philipe Pizzari – US$ 2.524.871 (R$ 12,27 milhões)

Alexandre Gomes – US$ 1.187.670 (R$ 5,77 milhões)

João Sydens – US$ 1.132.031 (R$ 5,5 milhões)

Bruno Volkmann – US$ 1.080.000 (R$ 5,24 milhões)

Brunno Botteon – US$ 1.062.723 (R$ 5,16 milhões)

Rodrigo Selouan – US$ 1.060.300 (R$ 5,15 milhões)

Dennys Ramos – US$ 1.001.377 (R$ 4,88 milhões)

Roberly Felício – US$ 1.000.000 (R$ 4,86 milhões)

Pablo Brito – US$ 1.000.000 (R$ 4,86 milhões)

Allan Mello – US$ 1.000.000 (R$ 4,86 milhões)

