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Copa do Mundo

Brasileiro Wilton Pereira Sampaio é escolhido pela Fifa para apitar a abertura da Copa do Mundo

Sampaio vai para sua terceira Copa

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Brasileiro apitou quatro jogos na Copa do Mundo do Catar, em 2022Brasileiro apitou quatro jogos na Copa do Mundo do Catar, em 2022 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A Fifa anunciou nesta segunda-feira as equipes de arbitragem escolhidas para apitar os primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026. Wilton Pereira Sampaio, acompanhado dos também brasileiros Bruno Pires e Bruno Boschilia, será o responsável por arbitrar o duelo de abertura, entre México e África do Sul, na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca. O VAR ficará sob a tutela do colombiano Nicolás Gallo.

Polêmico em solo brasileiro, Wilton Pereira Sampaio goza de prestígio junto à Fifa. Esta será a sua terceira Copa do Mundo. Na primeira, em 2018, na Rússia, atuou como VAR. Na edição seguinte, no Catar, em 2022, foi árbitro principal.

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Na ocasião, o brasileiro foi o árbitro que mais vezes apitou na Copa, ao lado do mexicano Cesar Ramos. Foram quatro jogos conduzidos por Wilton Pereira Sampaio: Senegal 0 x 2 Holanda (fase de grupos); Polônia 2 x 0 Arábia Saudita (fase de grupos); Holanda 3 x 1 Estados Unidos (oitavas de final); e Inglaterra 1 x 2 França (quartas de final).

No jogo entre ingleses e franceses, Wilton foi duramente criticado pelas duas partes. As reclamações giraram em torno da não marcação de uma falta em lance de gol francês e a marcação de um pênalti para a Inglaterra.

Além do jogo de abertura, a entidade máxima do futebol também determinou as equipes dos duelos entre Coreia do Sul e República Tcheca, Canadá e Bósnia-Herzegovina e Estados Unidos e Paraguai

A partida que envolve coreanos e tchecos, na mesma quinta-feira, às 23h (de Brasília) terá arbitragem egípcia, com Amin Mohamed no apito e Mahmoud Ashour no VAR.

Na sexta-feira, outro anfitrião debuta na Copa do Mundo. Às 16h, o Canadá mede forças com a Bósnia. O árbitro será Facundo Tello, e o VAR, Hernán Mastrangelo, ambos da Argentina. Tello rotineiramente apita jogos de times brasileiros na Libertadores

Por fim, os Estados Unidos vão enfrentar o Paraguai com arbitragem holandesa de Danny Makkelie. O VAR será o espanhol Carlos del Cerro Grande.

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