FUTEBOL Brasileiro Zago é demitido como técnico da Bolívia após fracasso na Copa América Seleção boliviana foi eliminada na última colocação nas fases de grupo e marcou apenas um gol no campeonato

A Federação Boliviana de Futebol (FBF) anunciou nesta quinta-feira, 18, a demissão do brasileiro Antônio Carlos Zago do cargo de técnico da seleção, após o péssimo desempenho na Copa América dos Estados Unidos-2024.

La Federación Boliviana de Fútbol agradece al Profesor Antonio Carlos Zago su paso al frente de #LaVerde.

"A Federação Boliviana de Futebol agradece ao professor Antônio Carlos Zago por sua passagem por #LaVerde. Desejamos a ele os maiores êxitos daqui para frente", afirmou a FBF em suas redes sociais.

Os rumores sobre a saída do técnico de 55 anos começaram a circular logo após a eliminação na Copa América. A Bolívia terminou na última colocação do Grupo C, sem pontos, tendo sofrido 10 gols e marcando apenas um.





Zago começou a comandar a seleção boliviana em outubro de 2023, após a saída do argentino Gustavo Costas, que deixou o cargo devido a um fraco início nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O treinador brasileiro assumiu o comando vindo do Coritiba.

A FBF não informou quem assumirá no lugar de Zago, a menos de dois meses do reinício das Eliminatórias.

A Bolívia recebe no dia 5 de setembro a Venezuela, que teve uma grande atuação na Copa América, e cinco dias depois visita o Chile, em Santiago.

Os bolivianos estão na penúltima posição, acima do Peru, com 3 pontos. Foram 4 gols marcados e 14 sofridos, e 'La Verde' está longe da zona de classificação, após seis rodadas terem sido disputadas.

A seleção boliviana ainda sonha em repetir a histórica classificação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994, quando era comandada pelo espanhol Xabier Azkargorta.

