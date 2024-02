A- A+

Judô Brasileiros caem na respescagem e País não disputa medalhas no 1º dia do Grand Slam de Paris Rafaela Silva e Willian Lima foram os melhores colocados fechando na sétima posição

Rafaela Silva e Willian Lima foram os brasileiros mais bem colocados no primeiro dia do Grand Slam de Paris, importante competição de judô neste início do ano para os preparativos para os Jogos Olímpicos, no mesmo palco, no meio do ano. A dupla caiu na repescagem e fechou na sétima colocação.

Jéssica Lima foi surpreendida quando tinha vantagem em seu combate. Larissa Pimenta, Natasha Ferreira, Alexia Nascimento e Roger Pereira perderam na primeira luta e Michel Augusto, na segunda.

Primeiro brasileiro a entrar no tatame nesta sexta-feira (2), Willian Lima ficou muito perto de disputar uma medalha em Paris. O judoca da categoria 66kg) estreou com vitória sobre o francês Daiki Bouba forçando as três punições ao oponente. Repetiu a dose em combate com Obid Dzhebov, do Casaquistão.

O judoca avançou direto às quartas de final após Yasset Kuanov, do Casaquistão, não se apresentar para o combate. Diante de Baskhuu Yondonpenrenlei, da Mongólia, o brasileiro liderava o placar com dois shidos e ainda ficou perto de encaixar um waza-ari. Não conseguiu e acabou imobilizado no golden score. Desgastado pela dura batalha, Willian Lima perdeu por ippon do espanhol David Garcia Torne e não conseguiu ir à disputa do bronze.

Um dos grandes nomes do País e em busca de ritmo, Rafaela Silva, campeã olímpica de 2016, no Rio, largou em Paris com belo ippon sobre Kaja Kajzer na categoria 57kg. Para avançar às quartas, ele teve mais trabalho diante da japonesa Akari Omori, mas avançou nas punições.

A definição por vaga nas semifinais acabou no golden score, com Rafaela perdendo por imobilização para a francesa Faiza Mokdar e caindo para a repescagem. Na luta que poderia colocá-la na disputa do bronze, nova derrota, desta vez por punições diante da croata Marica Perisic e sétimo lugar no Grand Slam.

Outra judoca que poderia ter ido longe em Paris foi Jéssica Lima. Após passar pela estreia, com ippon diante de Altantsetseg Batsukh, dos Emirados Árabes Unidos, a brasileira também da categoria 57kg deu boa entrada na campeã olímpica Nora Gjakova, do Kosovo, mas não deu sequência no golpe e acabou imobilizada na segunda rodada.

Michel Augusto também caiu na segunda luta, superado nas punições pelo sul-coreano Won Jim Kim, 15º do mundo, após estrear com triunfo sobre o americano David Terao.

O jovem Roger Pereira estreou no circuito sênior com boa apresentação diante do francês Gabin Supervielle, sendo derrotado somente no golden score, ao sofrer um waza-ari. Resultado idêntico aos de Natasha Ferreira diante da italiana Francesca Milani, e de Alexia Nascimento contra a colombiana Erika Lasso. Por fim, Larissa Pimenta caiu nas punições diante de Sita Kadamboeva, do Usbequistão.

