A- A+

Xadrez Brasileiros dominam o torneio de xadrez Milton Matone O título ficou com o GM Luís Paulo Supi, o segundo lugar com o GM André Diamant e terceiro com o GM Darcy Lima

Os brasileiros dominaram o pódio no torneio Magistral Milton Matone, em homenagem ao ex-dirigente do departamento de xadrez da Hebraica/SP e da Federação Paulista de Xadrez. O evento organizado pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e Xeque Mate foi realizado na sede da Hebraica, em São Paulo, e reuniu mestres enxadristas do Brasil, Argentina, Uruguai e Bolívia. O título ficou com o GM Luís Paulo Supi, o segundo lugar com o GM André Diamant e terceiro com o GM Darcy Lima.



O Mestre Nacional Lucas Tomiello foi outro brasileiro que se destacou, conquistando o quarto lugar e sua segunda norma de mestre internacional. O GM Felipe El Debs, número três do Brasil em Rating Internacional, ficou na honrosa quinta colocação, enquanto a representante feminina, Júlia Alboredo, terminou em 10º lugar. Integrante da comissão de organização do evento e também participando, o GM André Diamant, comemorou o segundo lugar e a brilhante campanha dos brasileiros.





"Foi um torneio muito disputado com partidas de altíssimo nível, com destaque para os enxadristas brasileiros que conquistaram as primeiras colocações, inclusive eu, pois joguei muito bem e ainda tive um aluno fazendo norma de mestre internacional, no caso o Tomiello", comentou Diamant.



O representante da Bolívia, José Daniel Gemy, ficou na sexta colocação, enquanto Simon Alejandro Languidey, da Argentina, em sétimo lugar. O também argentino Leandro Perdomo terminou em oitavo e o mestre uruguaio Luís Ernesto Rodi na nona colocação. O modelo de disputa do torneio foi todos contra todos em nove rounds, com tempo de reflexão de 90 minutos, mais 30 segundos por lance. O árbitro principal foi André Sasson Salama e o diretor Davy D'Israel.



A filha de Milton Matone, Cecília Matone, agradeceu a homenagem ao pai. "A missão de meu pai foi incentivar jovens talentos e sua alegria era vê-los em ação em campeonatos, organizados com dedicação. Tenho orgulho da trajetória e do legado do meu pai no xadrez e agradeço a homenagem".

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Mais de 170 torcedores da Juventus são proibidos de entrar em estádios após gritos racistas