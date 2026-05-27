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FUTEBOL Brasileiros invadem perfil de Olise nas redes após declaração: 'Mexeu com o país errado' Atleta disse, em vídeo, que não se recordava de um bom jogador do Brasil na atualidade

Gifs do Neymar, fotos do Ronaldo Fenômeno e dribles do Ronaldinho, estes são os comentários recentes do último post do francês Michael Olise, atacante do Bayern de Munique. Reações de brasileiros vieram após o jogador afirmar durante uma entrevista — em que foi perguntado sobre o melhor jogador de alguns países — que não sabia dizer quem era o melhor jogador do Brasil.

O número de comentários na postagem do atleta já ultrapassa os 80 mil, com direito a perfis de famosos presentes na provocação, como os cantores MC Maneirinho e Nego do Borel. Do tradicional "você não é mais bem-vindo ao Brasil" ao "joga nada", a criatividade vai longe, com muitos comentários que falam sobre o número de títulos de Olise e a marra, marca registrada, do mesmo.

"Brasileiro quando se une, não tem para ninguém", "Tu não vai ganhar nada", "Tua França não vai ser campeã", "Teu Bayern tá eliminado da Champions”, dizem alguns dos comentários feitos por brasileiros no post.

Apesar da provocação massiva no perfil oficial do atleta, alguns torcedores chamaram atenção para o contexto da fala de Olise. O jogador afirmou que "não lembrava" o nome de algum atleta de destaque do Brasil, o que foi visto como ofensivo por uma parte considerável da torcida. Apesar disso, há quem afirme que o jogador não teve a intenção de provocar o Brasil, e que realmente não se recordava de nenhum atleta brasileiro.

Olise atua na Alemanha desde julho de 2024, após ser um dos destaques do Crystal Palace, da Inglaterra. Pelo clube alemão, o atacante disputou 52 partidas na última temporada, com 22 gols e 26 assistências no total.

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