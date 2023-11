Brasileiros realizam primeiros treinos para os Parapan-Americanos

A- A+

Os primeiros atletas brasileiros a chegarem a Santiago (Chile) para a disputa dos Jogos Parapan-Americanos já começaram a treinar, nesta terça-feira (14), para o megaevento esportivo, que será disputado entre os dias 17 e 26 de novembro.

Dono de três medalhas de ouro na última edição do Mundial de natação paralímpica, disputado em Manchester, o nadador mineiro Gabriel Araújo, da classe S2 (limitação físico-motora), já realizou seu primeiro treino: “Gostei muito da água e de toda a estrutura que tivemos acesso. Ainda não nadei no local de competição, mas, pelos treinos, acredito que consiga ser bem rápido durante o Parapan”.

Quem também já começou a se exercitar na sede do Parapan é a mesatenista carioca Sophia Kelmer, de apenas 15 anos: “Estou muito feliz por competir no meu primeiro Parapan. É uma sensação incrível. As impressões iniciais são as melhores possíveis. Vou dar o meu máximo para levar resultados positivos para o Brasil”.

As primeiras equipes do Brasil a entrarem na Vila foram as da natação, do tênis de mesa e do basquete em cadeira de rodas. Nesta terça são esperadas as chegadas dos atletas de bocha, ciclismo, tênis em cadeira de rodas, judô e tiro com arco. A delegação brasileira na competição contará com 324 atletas.

