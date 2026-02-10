A- A+

Esportes Brasileiros são eliminados na estreia da delegação do país nos Jogos Olímpicos de Inverno Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva disputaram a fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country

O Brasil finalmente estreou nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina nesta terça-feira. Mas a participação de Bruna Moura, Eduarda Ribera e Manex Silva foi curta. Eles foram eliminados na fase classificatória do sprint livre do esqui cross-country.



As brasileiras disputaram o percurso de 1,5 km, mas não terminaram entre as 30 mais rápidas para avançar à próxima fase. Ribera ficou na 72ª posição (4min17s05) e Bruna Moura terminou em 74º lugar (4min22s07). No masculino, Manex ficou em 48º lugar (3min25s48).

Apesar da eliminação, Manex alcançou o melhor resultado de um brasileiro na prova até o momento, superando o 66º lugar de Jaqueline Mourão em Vancouver 2010. Ele ficou próximo do recorde sul-americano, que se mantém com o argentino Francisco Jerman: 44º em 1960.





— Eu estava sonhando com um resultado assim. É verdade que eu sou muito estrito, tenho expectativas altas, mas estou feliz porque eu acho que eu fiz uma boa corrida, dei o meu melhor e acho que não poderia ter ido melhor do que isso. Estou muito feliz em ter feito o melhor resultado da história do Brasil em provas individuais da modalidade e eu acho que ainda dá para melhorar, então nos próximos anos eu vou tentar ir melhorando esse resultado para chegar perto dos melhores — disse Manex.

Duda Ribera chegou a 226.67 pontos FIS — a melhor pontuação do Brasil em Jogos Olímpicos entre as mulheres.

— Me senti muito bem na prova, então estou muito feliz pela preparação desses últimos dias e com mais um resultado bom para mim. Agradeço pelo carinho de todo mundo, pela minha família que está aqui — afirmou Duda.

