Surfe Brasileiros se destacam como técnicos de equipes estrangeiras no Mundial Júnior de Surfe Ex-competidor da World Surf League por anos, Victor Ribas comanda o time do Japão

O Brasil tem sido atração dentro e fora da água no Mundial Júnior de Surfe da International Surfing Asociation (ISA) que está sendo disputado na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro. Com o campeonato se aproximando das fases finais - o encerramento será no domingo -, cinco brasileiros ainda estão na luta pelo título nas categorias sub 18 masculino (Ryan Kainalo, nas quartas de final), sub 16 masculino (Guilherme Lemos, Anuar Chiah e Ryan Coelho nas quartas) e sub 16 feminino (Alexia Monteiro na quinta fase).

Fora da água, ex-competidores brasileiros estão em ação passando sua experiência e conhecimento das ondas locais para equipes estrangeiras. O carioca Leandro Bastos auxilia a equipe da Alemanha. Adriano de Souza, campeão mundial em 2015, trabalha com a Itália. E Victor Ribas, que competiu por muitos anos no circuito mundial, é o treinador do Japão.

- Passo para eles a minha experiência como ex-atleta da World Surf League e a minha visão de como funcionam as ondas da Praia da Macumba, ajudo com o posicionamento. Estou muito feliz em poder estar junto de uma grande equipe, que está cheio de surfistas super talentosos - disse Vitinho, natural de Cabo Frio.

Entre o português e o japonês, Vitinho diz que tem a ajuda de um tradutor, mas acaba usando o inglês para se comunicar com seus atletas:

- Como viajei o mundo nos campeonatos, meu inglês de viagem se encaixa perfeito com eles. Eles são muito determinados a dar o melhor. A educação deles, nem se fala - completa.

