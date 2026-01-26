Brasileiros vivem rodada de gala no futebol europeu faltando menos de 5 meses para a Copa

A- A+

A rodada do último final de semana nas principais ligas do futebol da Europa foi especial para jogadores brasileiros. Atacantes do País se destacaram no Velho Continente, faltando menos de cinco meses para o pontapé inicial para a Copa do Mundo.



O atacante Endrick, que ainda não recebeu oportunidades na seleção brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti, deu sequência ao ótimo momento vivido no início da trajetória no Lyon. Ele marcou o primeiro hat-trick da carreira como profissional no triunfo por 5 a 2 sobre o Metz, pelo Campeonato Francês.



Em apenas três partidas pelo Lyon, Endrick, que está emprestado pelo Real Madrid, acumula quatro gols e uma assistência com a camisa da equipe francesa.



"O Endrick já esteve na seleção, já foi convocado, já foi jogador do mister (Carlo Ancelotti) e tem o mesmo nível de avaliação dos demais. Inclusive, neste momento, todos os nossos profissionais estão na Europa, justamente fazendo essa varredura em todas as competições. Obviamente, no Campeonato Francês da mesma forma, porque temos o Endrick e outros atuando lá", disse o coordenador de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, ao Estadão.





Quem também teve um final de semana inesquecível foi Matheus Cunha. O brasileiro iniciou a partida entre Manchester United e Arsenal no banco de reservas. No entanto, entrou no segundo tempo e fez um belo gol para garantir o triunfo do United por 3 a 2 no clássico pela Premier League.



Raphinha, por sua vez, continua brilhando com a camisa do Barcelona. O jogador teve ótimo desempenho e marcou um belo gol de cavadinha no triunfo por 3 a 0 sobre o Real Oviedo, pelo Campeonato Espanhol.



Falando em La Liga, Vinicius Júnior tem voltado a se destacar pelo Real Madrid depois de momento de instabilidade. O jogador participou de ambos os gols de Mbappé na vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal, no sábado, fora de casa.



Dois atacantes brasileiros do Chelsea também foram decisivos no final de semana. Estêvão e João Pedro fizeram um gol cada no triunfo de 3 a 1 sobre o Crystal Palace, pela Premier League. Ainda participaram do lance que originou o gol de Enzo Fernández, de pênalti. O meio-campista Andrey Santos foi outro brasileiro que esteve bem pelo Chelsea.



"Ele (Estêvão) é um jogador com habilidades especiais, um talento especial. (...) O que me deixa muito feliz é que todos os 11 homens estão atrás da bola. É por isso que ele consegue o espaço. Achei que foi um ótimo desempenho da equipe fora de casa", disse o treinador do Chelsea, Liam Rosenior.

Veja também