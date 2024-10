Bremer machuca o joelho em jogo da Juventus e deve ser cortado da seleção brasileira

A- A+

O técnico Dorival Júnior pode ter um problema na lista de convocados da seleção brasileira para rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile e Peru, dias 10 e 15, respectivamente. O zagueiro Bremer sofreu uma lesão no joelho esquerdo em jogo da Juventus conta o Leipzig, deixou o capo chorando, e deve ser cortado.

Em uma dividida normal de bola logo aos cinco minutos, o defensor pisou em falso e sofreu entorse no joelho. Atendido pelos médicos da Juventus, até tentou voltar ao jogo. Ele bateu a perna no chão, mas as dores foram maiores e ele desabou, chorando.

Bremer deixou o gramado carregado aos vestiários. Deve realizar exames nesta quinta-feira para avaliar a gravidade da lesão. A CBF aguardará o resultado para comunicar se fará o corte do defensor e quem será chamado.

O jogador da Juventus foi chamado por Dorival Júnior pela primeira vez justamente por causa de lesão de um companheiro. Antes dos amistosos com Inglaterra e Espanha, antes da Copa América, Bremer substituiu o lesionado Gabriel Magalhães, do Arsenal.

Além dos convocados para encarar Chile em Santiago e Peru no Mané Garrincha, em Brasília, o técnico Dorival Júnior fez uma pré-lista com nomes que estariam de stand by. Nesta relação consta o nome do zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo.

Veja também

BRASILEIRO ASPIRANTES Jogando na Arena de Pernambuco, Sport volta a empatar pelo Brasileirão de Aspirantes