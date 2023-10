A- A+

Violência Briga de uniformizadas após jogo do Sport deixa dois feridos; um deles com traumatismo craniano Um dos suspeitos de participar das agressões foi preso pela Polícia Militar

Após a vitória do Sport sobre a Chapecoense, por 2x1, na noite do último domingo (22), uma briga de torcidas uniformizadas, em Jardim Monte Verde, no limite entre os municípios do Recife e de Jaboatão dos Guararapes, deixou dois homens feridos.

Segundo nota divulgada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), as duas vítimas foram levadas para a UPA da Lagoa Encantada. Uma delas, inclusive, gravemente ferida com traumatismo craniano, precisando ser transferida para outra unidade de saúde. Ainda segundo a PM, um dos agressores foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A confusão seria entre membros de organizadas do Sport e do Santa Cruz, e de acordo com a Polícia Civil, as vítimas têm 28 e 47 anos. O mais velho, entretanto, recebeu alta logo após ser atendido.

Através de nota, a Polícia Civil afirmou que o suspeito de participar das agressões tem 29. "Após a aplicação dos procedimentos administrativos, foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da justiça", informou.

