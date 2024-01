Briga direta pela liderança marca duelo entre Náutico x Central

A- A+

Briga direta pela liderança do Campeonato Pernambucano. Na próxima quarta (24), às 16h30, no Lacerdão, o Náutico visita o Central. O jogo coloca frente a frente o Timbu, atual segundo colocado, com sete pontos, diante da Patativa, líder do Estadual, com nove e 100% de aproveitamento.

“Conheço Central, já ouvi falar bastante e eles não são líderes à toa. Será uma partida muito difícil. Estamos no caminho certo, independente de não ter ganho (contra o Maguary). O importante é que sabemos o que queremos”, afirmou o volante Marcos Júnior.

O jogador do Náutico também ressaltou a vantagem que terminar nas primeiras posições pode trazer aos pernambucanos. “Os dois primeiros colocados da competição tem a vantagem lá na frente de disputar direto a etapa das semifinais. Vamos procurar a liderança e buscar a vitória lá”, declarou.

Náutico e Central são as duas únicas equipes no Pernambucano que ainda não perderam. A Patativa venceu todos os jogos até o momento e tem o melhor ataque da competição, com 10 bolas na rede. O Timbu tem dois triunfos e um empate, ainda sem ter sido vazado.



