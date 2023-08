A- A+

Futebol Briga entre Gerson e Varela gera memes nas redes: 'UFC Flamengo?' Confusão teria acontecido durante o treino desta terça-feira após falta do volante no lateral

A briga durante o treino no Ninho do Urubu entre o volante Gerson e o lateral Varela foi um dos assuntos mais comentados no Twitter e gerou uma onda de memes nas redes sociais pela crise que se instala no clube em 2023. Os jogadores discutiram e Gerson acertou um soco no companheiro. De acordo com o ge, o uruguaio ficou "bastante machucado" e houve fratura no nariz.

O conflito teria começado após Gerson fazer falta em Varela no treino. O uruguaio, por sua vez, não gostou do lance e reclamou com o zagueiro Pablo. O volante, então, questionou o defensor brasileiro: "o que esse cara está falando aí?".

Vale lembrar que recentemente um outro caso de agressão entre integrantes do clube aconteceu. O atacante Pedro levou um soco do agora ex-preparador físico Pablo Fernández.

Confira alguns memes:

Agora teremos Gerson X Preparador Físico pra unificar os cinturões do UFC Flamengo? — pablo.leoᶜʳᶠ (@_pabloleo_) August 15, 2023

No canal combate vai ter a final hj 21:30, Gerson x Auxiliar do Sampaoli — Gbriel (@Gabriel_NL7) August 15, 2023

Ex. Preparador venceu Pedro.



Gerson venceu varela



Temos luta prevista



Gerson x ex preparador.

Que luta meus amigos... — JULIO CESAR FLA LESTE (@julioce03739778) August 15, 2023

O Flamengo se posicionou sobre o ocorrido em nota:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente".

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 15, 2023

