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RECIFE Briga entre organizadas de Sport e Ceará marcam o pós-jogo nas ruas do Recife Tumulto aconteceu logo após a vitória do Leão sobre o Vozão, pela Série B do Campeonato Brasileiro

A vitória do Sport por 2 a 0 sobre o Ceará, pela sétima rodada da Série B, foi ofuscada por cenas de violência nas ruas do Recife, na noite deste domingo (3). Após o apito final na Ilha do Retiro, membros de torcidas organizadas das duas equipes protagonizaram confrontos que levaram pânico à capital pernambucana.





Os principais focos de conflito ocorreram por volta das 20h, poucos minutos após o fim da partida, na Avenida Agamenon Magalhães, especificamente nas imediações do Real Hospital Português. Nas redes sociais, testemunhas relataram barulhos de bombas e tiros, o que gerou correria entre pedestres e motoristas. A Polícia Militar foi acionada e precisou intervir para conter o tumulto na região.





A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) para obter mais detalhes sobre o caso, mas, até o momento, não houve um posicionamento oficial.

O jogo

Dentro das quatro linhas, o Sport venceu o clássico nordestino por 2 a 0, derrubando a invencibilidade do Ceará e assegurando a terceira colocação da competição, com 13 pontos. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo por Chrystian Barletta, de pênalti, e pelo lateral Madson.

A próxima partida da equipe rubro-negra será contra o ASA, nesta quarta-feira (6), às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro.

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