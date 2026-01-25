A- A+

Futebol Briga entre torcedores causa confusão no Terminal Integrado do Barro Tumulto ocorreu horas antes do Clássico das Emoções deste domingo (25), entre Santa Cruz e Náutico, na Arena de Pernambuco

Horas antes de a bola rolar no Clássico das Emoções deste domingo (25), entre Santa Cruz e Náutico, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, diversas imagens de brigas entre torcedores circularam nas redes sociais. Uma delas ocorreu no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife.

A Folha de Pernambuco teve acesso às imagens que mostram um grupo de torcedores chegando ao terminal pela rodovia BR-101. Em outro vídeo, é possível dois homens sendo espancados por outro grupo ligado à uniformizada do Santa Cruz. As vítimas seriam supostamente torcedores do Sport.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas até o momento não houve resposta. Já a Polícia Militar afirmou que está apurando o fato. O terminal do Barro fica distante pouco mais de 10 quilômetros da Arena de Pernambuco. O confronto deste domingo terá apenas torcedores do Santa Cruz.

