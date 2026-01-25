Dom, 25 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo24/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Briga entre torcedores causa confusão no Terminal Integrado do Barro

Tumulto ocorreu horas antes do Clássico das Emoções deste domingo (25), entre Santa Cruz e Náutico, na Arena de Pernambuco

Reportar Erro
Confusão entre torcedores no BarroConfusão entre torcedores no Barro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Horas antes de a bola rolar no Clássico das Emoções deste domingo (25), entre Santa Cruz e Náutico, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, diversas imagens de brigas entre torcedores circularam nas redes sociais. Uma delas ocorreu no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife.

A Folha de Pernambuco teve acesso às imagens que mostram um grupo de torcedores chegando ao terminal pela rodovia BR-101. Em outro vídeo, é possível dois homens sendo espancados por outro grupo ligado à uniformizada do Santa Cruz. As vítimas seriam supostamente torcedores do Sport. 

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, mas até o momento não houve resposta. Já a Polícia Militar afirmou que está apurando o fato. O terminal do Barro fica distante pouco mais de 10 quilômetros da Arena de Pernambuco. O confronto deste domingo terá apenas torcedores do Santa Cruz. 

 

Leia também

• Santa Cruz x Náutico: confira escalações e onde assistir

• Toró é desfalque, Reginaldo é dúvida: veja como chega o Náutico para o Clássico das Emoções

Reportar Erro

Veja também

Newsletter