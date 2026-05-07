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FUTEBOL Briga entre Valverde e Tchouaméni: uruguaio foi acertado por soco e leva pontos em hospital Clima explode em Valdebebas antes do clássico contra o Barcelona; diretoria avalia medidas drásticas

O ambiente no Real Madrid explodiu de vez às vésperas do decisivo clássico contra o FC Barcelona. Segundo jornais espanhóis, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni trocaram socos dentro do vestiário do centro de treinamento de Valdebebas nesta quinta-feira, em um episódio descrito internamente como “muito grave”.

De acordo com o jornal Marca, o conflito começou ainda durante as atividades em campo e escalou após os jogadores retornarem ao vestiário. Diversos atletas precisaram intervir para separar a briga.

Segundo o diário AS, Valverde sofreu um corte durante a confusão e precisou ser levado ao Hospital Blua Sanitas Valdebebas para levar pontos. O uruguaio teria sido acompanhado pelo técnico Álvaro Arbeloa.

O episódio é tratado como mais um sinal do colapso interno vivido pelo Real Madrid nesta reta final de temporada. A tensão entre os dois jogadores já vinha aumentando desde quarta-feira, quando ambos discutiram e trocaram empurrões após uma entrada dura em treinamento.

Ainda segundo veículos espanhóis, Tchouaméni teria tentado pedir desculpas a Valverde pelo desentendimento inicial, mas o uruguaio não aceitou. O clima piorou no treino seguinte, quando Valverde passou a entrar mais forte nas divididas contra o francês, culminando na agressão física.

Após a briga, o elenco realizou uma reunião de emergência ainda dentro do CT. Nenhum jogador deixou o local durante o encontro, que teve como objetivo tentar conter a crise. Internamente, o clube já discute possíveis punições e teme que o ambiente tenha se tornado irreversível antes do “El Clásico”, marcado para domingo.

Atletas do Real Madrid durante o empate com o Bétis em 1 a 1. Foto: Cristina Quicler / AFP

A crise vai além do episódio entre Valverde e Tchouaméni. Nas últimas semanas, outro conflito já havia abalado o vestiário: o zagueiro Antonio Rüdiger teria dado um tapa no rosto do lateral Álvaro Carreras após a eliminação para o Bayern Munich na UEFA Champions League.

Além disso, parte do elenco teria rompido relações com Arbeloa. Segundo a imprensa espanhola, seis jogadores se recusam a falar com o treinador no dia a dia.

O cenário agrava a pressão sobre um Real Madrid que atravessa uma temporada desastrosa. O clube foi eliminado nas quartas da Champions, caiu precocemente na Copa do Rei diante do modesto Albacete Balompié e perdeu a Supercopa da Espanha justamente para o Barcelona.

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