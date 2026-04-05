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Confusão Briga generalizada entre torcedores interrompe partida na segunda divisão alemã; veja vídeo A confusão ocorreu na partida entre Dynamo Dresden e Hertha Berlim

Uma briga generalizada entre torcedores do Dynamo Dresden e Hertha Berlim marcou a rodada da segunda divisão da Bundesliga, em partida que ocorreu nesse sábado (4), no Rudolf-Harbig Stadion, em Dresden.

04.04.2026 — Dynamo Dresden vs Hertha BSC, Hertha BSC fans (away block) held up and presented a Dynamo Dresden flag in a provocative/taunting gesture. They chanted „Where are your flags?, mocking the home ultras for supposedly lacking visible flags or banners in that moment. pic.twitter.com/vyyEAQoRmf — Ultras Clips (@ultras_clips) April 4, 2026

As torcidas das duas equipes chegaram a invadir o campo, e sinalizadores foram lançados durante a confusão. O time visitante venceu a partida por 1 a 0.

A imprensa local informou que a briga teve o estopim quando torcedores do Dynamo Dresden queimaram uma bandeira que havia sido roubada da torcida do Hertha Berlim antes do embate. Músicas em provocação aos visitantes também foram cantadas no estádio.

Torcedores do Hertha pularam para o campo e para brigar com os adversários que estavam na arquibancada. Membros da torcida organizada do Dresden também partiram para o gramado e aumentaram o conflito.

Quando os fãs do time visitante retornaram ao seu setor, começou uma ‘batalha’ de sinalizadores e fogos de artifício.

A polícia foi acionada para conter a torcida do Dynamo Dresden. A partida ficou paralisada por 20 minutos. Após o jogo, o técnico do Hertha Berlim. Stefan Leitl, lamentou a situação.

"É um dia triste para o futebol alemão, o que aconteceu aqui em Dresden hoje. São dois grandes clubes, um estádio fantástico, e as condições quase perfeitas para desfrutar de uma noite de futebol, e então acontece algo assim. É simplesmente muito decepcionante".

A partida dentro das quatro linhas terminou com vitória do Hertha por 1 a 0, com gol marcado pelo meia Marten Winkler.

O time da capital alemã está na 6ª posição e ainda tem esperanças de retornar à elite nacional. Enquanto o Dresden ocupa o 15º lugar, uma acima da zona de rebaixamento para a terceira divisão.

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