Na briga pela liderança, Borussia Dortmund recebe RB Leipzig; veja escalações e onde assistir

Na briga pela liderança da Bundesliga, o Borussia Dortmund recebe, nesta sexta-feira (03), o RB Leipzig pela 23° rodada da competição. A partida acontece no Signal Iduna Park, às 16h30.

O Dortmund é o vice-líder da competição com a mesma pontuação do Bayern de Munique, que está na ponta da tabela com 46 pontos.

O RB Leipzig ainda tem o sonho do título. A equipe treinada por Marco Rose tem 42 pontos e pode se aproximar da primeira posição em caso de vitória nesta sexta.

O Borussia ainda não perdeu em jogos oficiais no ano de 2023. Entre Copa da Alemanha, Bundesliga e Liga dos Campeões, são nove vitórias em nove jogos.

A lista de desfalques dos donos da casa é grande. As principais ausências são de Adeyemi e Moukoko, ambos lesionados. Pelo lado dos visitantes, Diallo e Olmo seguem machucados; Laimer está suspenso.

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Técnico (Edin Terzic)

Kobel; Ryerson, Sule, Schlotterbeck e Guerreiro; Ozcan, Can e Bellingham; Brandt, Haller e Reus.

RB Leipzig: Técnico (Marco Rose)

Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol e Halstenberg; Kampl e Schlager; Szoboszlai, Forsberg e Werner; Nkunku.

Onde assistir Borussia Dortmund x RB Leipzig?

A partida terá transmissão gratuita do OneFootball.

