A- A+

Futebol Briga pela liderança do Grupo 3 da Série D: Santa Cruz recebe o Pacajus, no Arruda Equipes estão empatadas em 10 pontos na chave e duelam nesta quinta (8), pela sexta rodada da competição

Com 10 pontos conquistados nos primeiros cinco jogos disputados (três vitórias, um empate e uma derrota), o Santa Cruz alcançou seu melhor início de Série D do Campeonato Brasileiro - contabilizando as campanhas iniciais nos anos que participou da competição (2009, 2010, 2011 e 2022). Embalado, o Tricolor não quer perder o gás. Vice-líder do Grupo 3, a meta agora é o topo. Algo que pode acontecer se a equipe vencer o Pacajus, nesta quinta (8), no Arruda.



Força como mandante

No José do Rego Maciel, o Santa Cruz está invicto, com três vitórias. Todas por 1x0. A economia de gols contrasta com a nada econômica presença da torcida nas arquibancadas, com a Cobra Coral tendo média de quase 20 mil pessoas por jogo.

“Sem a união da torcida é impossível, não vamos conseguir (o acesso)", cravou mais de uma vez o técnico Felipe Conceição. E se os jogadores deixarem o clima arrefecer? "Já disse: quem não correr, não joga".

Com exceção dos dois jogos da pré-Copa do Nordeste no início do ano, o Santa Cruz ainda não conseguiu duas vitórias consecutivas na temporada. "Nós não temos uma sequência de vitórias desde o início do ano e isso nos prejudica no aspecto de confiança. Então, eu creio que agora podemos quebrar esse tabu de conquistas seguidas e de não tomar gols. Estamos trabalhando para isso, mas lógico que o importante é vencer e pontuar para dar sequência no nosso trabalho", disse o atacante Lucas Silva.

Para a partida, Conceição não terá a presença do volante Emerson Souza, expulso na rodada anterior. Ítalo Henrique, Anderson Paulista ou Fabrício podem pintar na vaga.

Jogo de seis pontos



Se o Santa Cruz quer o topo, terá de passar pelo Pacajus. A equipe lidera a chave com a mesma pontuação do Tricolor, mas leva vantagem no saldo de gols. A equipe cearense vem embalado após três vitórias consecutivas, contra Iguatu, Globo e Potiguar.



Na Série D, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase da competição, iniciando o modelo de mata-mata. O chaveamento das eliminatórias se inicia com os cruzamentos entre os seguintes grupos: 1 x 2; 3 x 4; 5 x 6; e 7 x 8. Quando a etapa chegar nas quartas de final, que define os clubes que garantirão vaga na Série C 2024, os confrontos serão alinhados de acordo com as pontuações conquistadas até o momento da competição. Ou seja, o melhor pega o oitavo, o segundo duela com o sétimo, o terceiro encara o sexto e o quarto e quinto de melhor aproveitamento se enfrentam. Todos os embates de ida e volta. Os quatro finalistas sobem.

Ficha técnica



Santa Cruz

Michael; Rhuan Rodrigues, Ítalo Melo, Eduardo Guedes e Marcus Vinícius; Ariel Pingo, Fabrício, Nadson;Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego. Técnico: Felipe Conceição



Pacajus

Jailson; Ray Cardoso, Ramon Rafael, Airton Jr e Rogério; Guto, Vinícius e Diego Viana; Cassaco, Testinha e Edson Reis. Técnico: Vladimir



Local: Arruda (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA). Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Elaise Juliana Santana Ferreira (ambos de PE)

Transmissão: F.Sports.Tv

Veja também

Futebol Técnico do Santa faz avaliação dos primeiros seis jogos na Série D