Futebol Briga por G2, G6 e queda: veja cenários da rodada final da primeira fase do Pernambucano Jogos acontecem no próximo sábado (22), às 16h30; Santa Cruz é o líder da competição, com 19 pontos

No próximo sábado (22), o Campeonato Pernambucano chega à rodada final da primeira fase, com cinco jogos começando simultaneamente às 16h30. Em disputa, estarão vagas no G2 que garante lugar direto na semifinal, no G6, que leva no mínimo para as quartas de final e contra o rebaixamento - três cairão para a Série A2. Confira o cenários.

G2

Líder do Estadual, com 19 pontos, o Santa Cruz precisa apenas de um empate perante o Maguary (em terceiro com 16 pontos), na Arena de Pernambuco, para se assegurar não somente no G2 como também na liderança. Se perder, pode continuar nas duas primeiras posições caso o tropeço seja por menos de quatro gols de diferença, já que o saldo atual está 10x7 para o Tricolor. Por mais, terá de secar também o Náutico, em terceiro, com 16, que enfrenta o Decisão, no Odilon Ferreira.

Vencendo, o Náutico estará no G2, independente do resultado no jogo do Santa. Pode ser líder se o Tricolor tropeçar. O Maguary tem de vencer e secar o Timbu. Se empatar, só passa se os alvirrubros perderem.

G6

Dois clubes disputam a última vaga no G6. Isso porque além dos três citados acima, o Sport e o Retrô, quarto e quinto colocados, com 12 pontos cada, também estão classificados para a etapa seguinte. Decisão (sexto, com 10) e Jaguar (sétimo, com oito) ainda podem avançar. O primeiro recebe o Náutico e só precisa vencer. Se empatar ou perder, terá de secar o time de Jaboatão dos Guararapes, que encara o Afogados, no Arruda.

Rebaixamento

Petrolina, na lanterna, com três pontos, e Afogados, nono, com cinco, já estão rebaixados. Central (em oitavo, com seis) e Jaguar lutam para evitar a queda. Para na disputar a Série A2 em 2026, a Patativa tem de vencer o Retrô, no Lacerdão, e torcer pela derrota do outro concorrente.

Nas quartas de final, o terceiro colocado enfrenta em casa o sexto, enquanto o quarto, também como mandante, pega o quinto.

