Brincadeira com nome de lateral de seleção gera conta de R$ 72 mil em clube de striptease; entenda

O lateral-direito inglês Kieran Trippier, de 34 anos, foi envolvido em uma situação inusitada após amigos seus acumularem uma conta de £9.663,45 (aproximadamente R$ 72 mil) em um clube de striptease em Newcastle e colocarem a despesa em seu nome.

De acordo com o jornal inglês The Sun, o incidente ocorreu no clube "For Your Eyes Only", onde os amigos do jogador, ligados ao clube não profissional Gateshead, adquiriram 76 fichas de £100 para danças privadas e 38 fichas de £50, além de consumirem bebidas alcoólicas.



A conta foi emitida às 4h36 da manhã, sob o nome "Tripps", apelido de Trippier.

Fontes próximas afirmam que Trippier não estava presente no local no momento e que a ação foi uma brincadeira de seus conhecidos. O jogador já havia visitado o estabelecimento anteriormente, mas não participou desse evento específico.

Uma fonte do estabelecimento garantiu à mídia britânica que o lateral não estava no estabelecimento naquela noite, embora tenha reconhecido que o havia visitado no passado. "Esta conta foi deixada em nome do Kieran como uma brincadeira. Ele sabe exatamente quem foi o responsável", esclareceu.

Atualmente no Newcastle United, Trippier enfrenta uma lesão na panturrilha que o afastou da recente derrota por 1 a 0 contra o Arsenal. Além disso, passou por uma separação recente de sua mulher Charlotte, com quem tem três filhos. Seu clube precisa vencer o Everton na próxima rodada para garantir uma vaga na Liga dos Campeões.

