BASQUETE Bronny James, filho de Lebron, responde críticas: 'São duros comigo por conta do meu pai' Jovem deve ser um dos destaques do próximo Draft da NBA

Ainda sem ter definido de continuará no basquete universitário por mais um ano ou se vai se declarar elegível para o próximo draft da NBA, Bronny James segue sendo um dos prospectos mais falados dos últimos anos. O filho de Lebron James vive cercado de críticas sobre o seu jogo e seu futuro, muito por conta da expectativa criada por ser herdeiro de um dos maiores jogadores da NBA.

Em entrevista a 'SiriusXM NBA Radio'. Bronny destacou que segue recebendo críticas por ser filho de Lebron, mas que está aprendendo a absorver o que falam para aproveitar as chances que deve receber.

- É o mais difícil. Recebo muitas críticas porque meu pai é um dos grandes. Mas eu tenho que lidar com isso, você sabe. Penso em tudo que passei e continuo dando o meu melhor para aproveitar as oportunidades que me dão - disse.

E uma das chances para o futuro de Bronny pode ser o mesmo do seu pai, muito porque Lebron tem o sonho de jogar ao lado de seu filho na NBA. Apesar de ter um dos maiores da história como 'mentor', Bronny admitiu querer jogar com seu pai, mas que não pensa nisso nesse momento.

- É o que me faz feliz (receber dicas de Lebron). Seu melhor conselho é ser eu nesta longa estrada. Significaria muito (jogar com Lebron), mas não é meu objetivo principal - afirmou Bronny.

Segundo a imprensa americana, Lebron James ainda não decidiu em qual time vai jogar na próxima temporada na NBA. O 'Rei' deve deixar seu atual contrato com o Los Angeles Lakers e se tornar um agente livre após o final da atual temporada. O 'King' estaria na espera para saber qual time deve selecionar Bronny para decidir seu futuro.

