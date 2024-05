A- A+

BASQUETE Bronny James: quão talentoso é o filho de LeBron e quais são as chances dele no Draft da NBA? Bronny James deve ser um dos nomes da seleção de novos atletas da liga, no mês que vem

Há anos se ventila na NBA a possibilidade de LeBron James, estrela dos Los Angeles Lakers, alcançar um feito inédito na história: jogar ao lado do filho mais velho, LeBron James Jr., o “Bronny”.



Agora, as chances são reais, uma vez que o jovem armador, de 19 anos, estará entre os jogadores disponíveis no Draft, a seleção de novos atletas da liga, marcado para os dias 26 e 27 de maio. Mas seu futuro, entre os holofotes midiáticos e de negócios e um início conturbado de carreira, é incerto.

Há um elefante na sala que perpassa a situação. Atleta da Universidade do Sul da Califórnia (USC), Bronny nem de longe tem números empolgantes. As médias do jovem são de 4,8 pontos, 2,1 assistências e 2,8 rebotes por jogo.

No total, foram 25 partidas em seu primeiro ano no basquete universitário, seis como titular. Os números de Bronny são ainda mais modestos se comparados aos dos principais prospectos da atual “classe” do Draft em sua posição.



Rob Dillingham teve média de 15,2 pontos e 3,9 assistências por partida e Reed Sheppard, 12,5 pontos e 4,5 assistências. Ambos têm 19 anos e disputaram seus primeiros anos pela Universidade de Kentucky. A dupla deve figurar entre as dez primeiras escolhas.

As perspectivas de futuro também foram alteradas pelo momento dramático que Bronny viveu em julho do ano passado, quando se preparava para sua estreia no universitário. Uma parada cardíaca interrompeu sua trajetória. Foram quase cinco meses entre a alta do hospital e a primeira partida. No Draft Combine (evento de reconhecimento entre prospectos e franquias), ele foi aprovado nos exames e liberado para atuar na liga, caso escolhido.





Antes dos problemas de saúde, o jovem era melhor cotado para o futuro. No ensino médio, tinha papel de liderança no time Sierra Canyon, e terminou seu último ano com média acumulada de 13,8 pontos por partida. Hoje, figura como 54ª possível escolha no “mock draft”, projeção das escolhas, da ESPN. Nos testes físicos, foi medido em 1,85m, um pouco menor do que as medidas do time universitário, uma altura que, nos padrões da liga, limitariam sua versatilidade em atuar além da posição de armador. Seus melhores resultados, segundo o "USA Today", foram no salto vertical e nos arremessos em movimento.

Fora das quadras, o fator LeBron pode mudar toda a história. Afinal, muitas franquias gostariam de ser o case de negócios de LeBron atuando com seu filho ou mesmo ter a possibilidade de atrair o astro por ter Bronny no elenco. Atentos, os Lakers já entrevistaram o jovem. Bronny tem até o dia 29 para tomar a decisão final de confirmar seu nome no Draft. Ele tem a opção de retornar para o cenário universitário, no qual se declarou para transferências.

Enquanto isso, tenta se manter longe das críticas. E até do sonho do pai. Em mais de uma oportunidade, já afirmou que não pensa exatamente em atuar ao lado de LeBron.

— É o mais difícil. Recebo muitas críticas porque meu pai é um dos grandes. Mas eu tenho que lidar com isso — afirmou ele a uma rádio, no início da semana.

