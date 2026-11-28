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Luto Bronson Reed, estrela da WWE, morre aos 38 anos após lesão em luta livre Parceiro de Logan Paul nos ringues como membro do grupo The Vision, o australiano se feriu durante confronto na Arábia Saudita no último dia 7

O lutador australiano Bronson Reed, de 38 anos, morreu nesta sexta (27) por "complicações médicas", informou por meio de seu Instagram a WWE, liga profissional de luta livre.

A WWE lamentou a perda do atleta "marcante", cujo nome no registro civil era Jermaine Haley, e o descreveu na mensagem aos fãs como uma "pessoa fenomenal, um homem de família dedicado e um colega querido".

Reed teria se ferido durante uma das lutas do evento Crown Jewel, da WWE, que aconteceu em Riad, na Arábia Saudita, em 7 de novembro. A informação é da revista Sports Illustrated.

Ele foi lançado para fora do palco da luta pelo seu adversário, o lutador Oba Femi, e colidiu com mesas e outras estruturas de armazenagem de equipamento ao redor. O momento do impacto, considerado acidental, foi compartilhado nas redes dos adversários e da liga:

Em decorrência da luta, ele teria sofrido múltiplas fraturas de costelas e tido um rim lacerado, o que exigiu que o atleta permanecesse na Arábia Saudita por cerca de 10 dias para tratamento médico.

O lutador teria retornado aos EUA em 17 de novembro, segundo os veículos especializados Wrestling Observer e Fightful Select.

No entanto, ele não resistiu a consequências destas lesões, embora mais detalhes das causas de sua morte não tenham sido divulgados até o momento.

Nascido em Adelaide, no sul da Austrália, em uma família de origem samoana, Bronson Reed ou Jermaine Haley fez sua estreia na luta greco-romana em 2007 e na liga de luta livre WWE em 2019.

Ele era membro do grupo The Vision, de vilões dos ringues, e tinha como colega o youtuber Logan Paul, o ex-jogador de futebol americano Bron Breakker e o fisiculturista Austin Theory.

Bronson Reed deixou a esposa Paige, atualmente grávida, e uma filha.

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