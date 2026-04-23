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Taekwondo Bronze no Panamá, Alícia Assunção volta ao Recife como orgulho do taekwondo Atleta de 16 anos da ABECC brilhou nos Jogos Sul-Americanos da Juventude

Aluna do projeto social da Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC), Alícia Assunção, de 16 anos, brilhou nos Jogos Sul-Americanos da Juventude de Taekwondo, disputados no Panamá. A pernambucana faturou a medalha de bronze na categoria até 63kg.

A atleta, que também é titular da seleção brasileira júnior e reserva da equipe sub-21, retorna a Pernambuco no próximo domingo (25) e será recepcionada com festa pela ABECC.

“Alícia é extremamente focada, disciplinada e tem uma mentalidade de campeã. Essa medalha representa não só o talento dela, mas todo o esforço diário e a força de um projeto que transforma vidas por meio do esporte”, destacou o treinador de Alícia, Víctor Matheus.

A medalha no Panamá marca a quarta conquista internacional de Alícia. Antes disso, a jovem já havia garantido o bronze no Pan-Americano Júnior, no México; a prata no Rio Open, no Rio de Janeiro; e outra prata no Pan-Americano de Mulheres, no Peru.

No cenário nacional, a pernambucana ainda soma títulos importantes como campeã brasileira, da Copa do Brasil e dos Jogos da Juventude.

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