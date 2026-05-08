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PUNIÇÃO Bronze olímpico no taekwondo, brasileiro é suspenso por 2 anos após violar regras do antidoping De acordo com investigação da Agência Internacional de Testes (ITA), atleta brasileiro de 33 anos cometeu três falhas de localização em um período de 12 meses

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o brasileiro Maicon de Andrade Siqueira, do taekwondo, foi punido nesta sexta-feira (8) com dois anos de suspensão após violação nas regras antidoping. O lutador não contestou a decisão arbitral.

De acordo com investigação da Agência Internacional de Testes (ITA), em nome da Federação Mundial de Taekwondo (WT), o atleta brasileiro de 33 anos cometeu três falhas de localização em um período de 12 meses.

"A Agência Internacional de Testes (ITA) informa que o atleta brasileiro de taekwondo Maicon de Andrade Siqueira foi punido com um período de inelegibilidade de dois anos por violação das regras antidoping (ADRV)", anunciou a entidade.

Maicon acabou enquadrado no Artigo 2.4 das Regras Antidoping da WT. "O atleta não contestou a decisão arbitral. Nos termos do artigo 8.3.3 do Regulamento de Disputas sobre Atletismo (RDA) do Campeonato Mundial, a Autoridade Tributária Internacional (ATI) emitiu uma decisão sancionatória impondo as consequências aplicáveis, nomeadamente um período de inelegibilidade de dois anos, de 19 de janeiro de 2026 a 18 de janeiro de 2028, e a desqualificação dos resultados individuais do atleta a partir de 13 de julho de 2025."

A decisão ainda está sujeita a recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, mas dificilmente o brasileiro buscará uma reviravolta nos tribunais após não "contestar" a punição, fazendo um mea-culpa em possível caso de doping.

"Os atletas incluídos num Grupo de Testes Registados (RTP), como Maicon de Andrade Siqueira, têm a obrigação de fornecer diariamente a sua localização, bem como um intervalo de 60 minutos diários em que estarão disponíveis para testes. O objetivo é permitir que as organizações antidoping localizem os atletas para testes fora de competição sem aviso prévio", informou a ITA.

"Qualquer combinação de três testes perdidos (relacionados com a indisponibilidade dos atletas no seu intervalo de 60 minutos) e/ou falhas no preenchimento dos formulários (causadas pela falha dos atletas em fornecer a sua localização correta) cometidas num período de doze meses configura uma Violação de Diretrizes Antidoping (ADRV), conforme o artigo 2.4 do Regulamento de Dispositivos Antidoping da WT e do Código Mundial Antidoping."

A entidade ainda explicou o que ocorre quando não há a contestação da violação das regras antidoping. "Quando um atleta não contesta a alegação de violação das regras antidoping e não solicita uma audiência, as organizações antidoping têm a possibilidade de emitir uma decisão por escrito sancionando o atleta e impondo as consequências aplicáveis sem ter de submeter o caso a um painel de audiência."

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