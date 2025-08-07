A- A+

Famosos Bruna Biancardi e Neymar deixam mansão em SP após descobrirem que estavam sendo vigiados; entenda Casal arquiva processo judicial após acordo extrajudicial de caso envolvendo monitoramento de rotina por meio de câmeras na residência

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador Neymar deixaram a mansão em que viviam em Cotia (SP), na região metropolitana de São Paulo, depois de descobrirem que estavam sendo monitorados por câmeras. O casal — que acionou a Justiça, em maio, em ação contra o proprietário do imóvel, como noticiou o colunista Ancelmo Góis, do Globo — arquivou o processo e chegou a uma resolução amigável e extrajudicial com o locador da propriedade.

Na petição protocolada no fim de abril, Bruna Biancardi relata que, desde o início da locação — com valor fixo mensal de R$ 41.008,18 —, ela e sua equipe teriam sido alvo de abordagens invasivas por parte do proprietário do imóvel e de sua mulher. Os locadores teriam solicitado fotos com Neymar, tentando forçar uma aproximação que não se concretizou.





Incomodados com o afastamento, os proprietários revelaram que vinham acompanhando os movimentos de Bruna por meio das câmeras de segurança instaladas no imóvel — apesar de anteriormente afirmarem que não tinham mais acesso às gravações. Com base nas imagens, acusaram a influenciadora de fazer uso indevido de determinados espaços da casa.

A situação se tornou ainda mais delicada após vir à tona que o casal de proprietários da mansão era alvo de uma investigação por crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Ao longo de vários meses, oficiais de Justiça teriam ido diversas vezes à casa onde Bruna mora para entregar intimações e cobranças judiciais.

Segundo os advogados da influenciadora digital, esse cenário comprometeu a "posse pacífica do imóvel", uma condição fundamental para a validade do contrato de locação. O caso foi resolvido extrajudicialmente, como informam ambas as partes.

