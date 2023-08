Bruna Biancardi e "parças" de Neymar jantam em restaurante de chef-celebridade da "carne de ouro"

A- A+

Desde que chegou na Arábia Saudita, Bruna Biancardi tem mostrado aos seguidores o cotidiano e algumas das belezas e iguarias locais. A namorada de Neymar aproveitou a noite desta segunda-feira (21) para conhecer o badalado restaurante do chef-celebridade Nusret Gokçe, conhecido pelo apelido de Salt Bae e por servir carne folheada a ouro a atletas brasileiros durante a Copa do Mundo do Catar.

Biancardi foi até o steakhouse Nusr Et com a amiga, a influenciadora Bianca Coimbra, e alguns "parças" de Neymar, como Cris Guedes, marido de Bianca, e Gil Cebola. Embora Nusret Gokçe estivesse longe, na Grécia, o grupo exibiu imagens nas redes sociais dos pratos e do serviço de luxo do estabelecimento. Neymar não aparece nos cliques.

"Queria muito provar essa carne famosa", escreveu Bianca Coimbra, no Instagram. "Cada prato uma experiência".

Também pelo Instagram, Bruna Biancardi mostrou o preparo de um sanduíche no restaurante. Os colegas dela mostraram outras refeições, como carnes e saladas.

Quem é o dono do restaurante da carne de ouro

O dono do restaurante que serve a carne folheada a ouro, onde Ronaldo Fenômeno, Gabriel Jesus, Vini Jr e Éder Militão jantaram no Catar, além de chef, é um grande influencer nas redes sociais. O turco Nusret Gökçe, cujo apelido é Salt Bae, tem 52,8 milhões de seguidores no Instagram e faz sucesso desde 2017, com seus vídeos de preparação de carne em que deixa o sal cair levemente pelas mãos, escorrendo pelo antebraço. Desde então, angariou fãs como Al Pacino, Leonardo Di Caprio, Karim Benzema e outros tantos jogadores de futebol.

Ele é dono de 22 unidades do restaurante de luxo Nusr-et, inclusive a de Riad e a de Doha, onde estiveram os atletas brasileiros. A primeira, no entanto, foi aberta em Istambul em 2010, depois de visitar diversos países, como Argentina e Estados Unidos, para ganhar experiência como dono de restaurante. Em entrevista à revista "Air mail", ele contou que deixou a escola na 6ª série e começou a trabalhar num açougue de sua cidade natal Erzurum, antes de ir para a cozinha de vários restaurantes.

Em todas as unidades de sua rede são servidas as carnes folheadas a ouro, que no restaurante de Londres custam cerca de R$ 9 mil. O hambúrguer, também de ouro, gira em torno de R$ 600 na capital inglesa. Onde Salt Bae está é garantia de vê-lo servindo os clientes ao vivo e fazendo as mesmas performances que faz no Instagram - com direito a servir a carne na boca do freguês.

"A experiência de Salt Bae enfaticamente cortando um bife com as mãos nuas na sua frente é de alguma forma sexual e certamente perturbadora", escreveu o crítico de gastronomia da revista nova-iorquina "Time out", em 2018. Sobre as carnes, ele disse: "Bifes do Nusr-Et são tão salgados quanto caros".

Problemas na Justiça

Oa restaurantes de Gokçe nos Estados Unidos já foram alvos de acusações de sexismo e roubo de gorjetas que foram parar na Justiça. Em 2019, um ex-empregado entrou com uma ação coletiva alegando que a filial de Midtown, em Nova York, estava roubando gorjetas antes de repassá-las ao funcionários. Um acordo judicial de US$ 300 mil foi feito.

No mesmo ano, em Miami, uma funcionária acusou a rede de pagar menos por causa do gênero, um caso de discriminação. No fim do ano seguinte, já no meio da pandemia, o restaurante de Boston foi fechado temporariamente por não seguir protocolos anti-Covid.

