A- A+

SURPRESA Bruna Biancardi revela casamento com Neymar Influenciadora digital Bruna Biancardi está grávida da segunda filha com Neymar

Bruna Biancardi, que está à espera de sua segunda filha com Neymar, surpreendeu os seguidores ao revelar que já é casada com o jogador. A informação foi compartilhada em resposta a uma caixinha de perguntas no Instagram, neste sábado, 7.



"Quando vocês vão se casar?", perguntou um seguidor. "Já somos casados no papel", respondeu Bruna.





A influenciadora digital e o atleta não deram detalhes sobre o casamento. Também não se sabe se o casal pretende realizar alguma cerimônia simbólica futuramente.



Os rumores sobre um possível namoro entre os dois começaram no fim de 2021, mas a primeira foto pública do casal foi compartilhada por Bruna apenas em abril de 2022.



Entre idas e vindas, incluindo polêmicas envolvendo traições do jogador, eles tiveram a primeira filha juntos, Mavie, em outubro de 2023.

Em dezembro do ano seguinte, anunciaram a segunda gravidez da influenciadora, que espera mais uma menina, Mel, prevista para nascer no início do segundo semestre.

Veja também