Jogos Olímpicos de Inverno Bruna Moura finaliza 10km do esqui cross-country na 99ª posição; Eduarda Ribera não completa Em sua estreia em Olimpíadas, Bruna completa percurso e aguarda outras atletas na linha de chegada para cumprimentá-las

A brasileira Bruna Moura, em sua estreia em Jogos Olímpicos de Inverno, completou o percurso dos 10km no esqui cross-country, estilo livre, em 30min56s9, na 99ª posição, nesta quinta-feira (12), nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. Eduarda Ribera, também representante do Time Brasil, não completou a prova, abandonando antes da marca de 4,9km. No total, 111 atletas disputaram a prova, sendo que três não completaram.

As suecas Frida Karlsson e Ebba Andersson repetiram o feito no skiatlo do último sábado e foram medalhas de ouro e prata, respectivamente. Na prova realizada nesta quinta-feira, no Tesero Cross-Country Stadium, Karlsson completou a distância em 22min49s2, enquanto Andersson chegou 46s6 mais tarde, em 23min35s8. Jessie Diggins, dos Estados Unidos, foi bronze, em 23min38s9.

Com a largada sendo realizada em intervalos, Bruna foi a 95ª a competir e Duda saiu pouco depois, a 109º. Após a prova, Bruna ficou na linha de chegada para abraçar algumas de suas colegas quando elas terminavam a prova, inclusive a mexicana Regina Martinez Lorenzo, última a cruzar a linha de chegada.

— Estou muito feliz por ter conseguido terminar a prova. Apesar de todos os obstáculos, consegui entregar o meu melhor. Antes da largada, eu estava bem tensa porque o estilo livre é uma técnica que eu tenho tido bastante problema nas duas pernas nessa temporada e isso tem me prejudicado bastante — disse Bruna. — As pernas foram o meu maior desafio. Não consegui fazer uma ótima performance, porque eu precisei frear praticamente em todas as decidas, principalmente na segunda parte da prova, para tentar controlar as pernas nas curvas.

A técnica da prova de 10km no esqui cross-country é disputada de maneira alternada durante as edições de Jogos de Inverno. Em Pequim-2022 foi o estilo clássico. Desta vez em Milano Cortina-2026, foi o estilo livre.

Bruna disse ainda:

— Quando eu terminei, tentei deixar as pernas descansarem um pouco enquanto esperava as minhas amigas que também estavam para terminar, e no final as três medalhistas olímpicas estavam ali com a gente. Foi uma honra estar ali abraçando e conversando com as três medalhistas olímpicas junto das minhas amigas. Essa foi a medalha de ouro da competição para mim, foi muito especial.

Na estreia em Milão-Cortina, no sprint livre do esqui cross-country, Duda Ribera encerrou o percurso de 1,5km na 72ª posição, e Bruna Moura terminou em 74º lugar. Ambas atletas disputarão na quarta-feira, às 5h45 (de Brasília), o esqui cross-country sprint por equipe livre.

