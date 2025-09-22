A- A+

Vôlei Bruninho lamenta queda da seleção masculina de vôlei no Mundial, mas vê time no "caminho certo" Levantador comentou situação da equipe durante sessão de autógrafos do seu livro, em Brasília

BRASÍLIA - O ex-capitão da seleção brasileira de vôlei, Bruninho, comentou a eliminação precoce do time verde e amarelo no Mundial de Vôlei, na semana passada, ainda na fase de grupos. Em entrevista exclusiva concedida à Folha de Pernambuco, durante a sessão de autógrafos do seu livro "Entre sombras e vitórias", no Centro Interncional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, o levantador lamentou o resultado, mas acredita que a equipe está no caminho certo.

O Brasil foi eliminado na última quinta-feira (18), nas Filipinas, após perder para a Sérvia por 3 sets a 0, e ver a República Tcheca passar pela China pelo mesmo placar. A queda precoce fez o time comandado por Bernardinho acumular a pior campanha da história da seleção em Mundiais, terminando na 17ª colocação.

"Foi um baque muito grande. Sinceramente, eu acho que essa eliminação foi quase que um acaso. Não é o resultado real desta seleção na temporada. A gente fez uma ótima Liga das Nações, você percebe um crescimento de vários jovens, de caras que já estão há algum tempo e se tornaram líderes. É uma unidade grande, um time que vinha crescendo, mas que encarou uma Sérvia no melhor dia deles. O voleibol é muito cruel, eu acho que esta foi uma desclassificação muito cruel. Um time com duas vitórias, seis pontos, e foi desclassificado", falou.

"É difícil apontar o que errou, o que faltou. É lógico que a gente fica triste, mas não condiz com o que essa equipe apresentou ao longo da temporada. A gente está no caminho certo. Pode não parecer, mas para quem está dentro e entende, vê o voleibol, o caminho é esse", seguiu Bruninho.

Livro

Com 39 anos, Bruninho se aposentou da seleção no ano passado, ao término dos Jogos Olímpicos de Paris. Atualmente, o atleta defende apenas as cores do Vôlei Renata, de Campinas, e tem se aventurado como escritor.

No mês passado, o multicampeão lançou sua biografia "Entre sombras e vitórias", com o objetivo de humanizar o atleta. A sessão de autógrafos no CICB reuniu dezenas de fãs e contou com as presenças dos ex-jogadores de vôlei Leila e Emmanuel.

"A minha grande ideia era contar os altos e baixos da minha carreira, os momentos difíceis, da resiliência que o atleta precisa ter. Acredito que isso pode ser levado para a vida. Eu acho que a vida é feita de bons momentos, momentos ruins, de perdas, e como você reage a isso", iniciou Bruninho.

"Acredito muito na parte da saúde mental, então queria passar isso para os jovens e qualquer pessoa. Apesar de um atleta ser campeão olímpico, mundial, ele vai ter muitas derrotas na vida, muitas frustrações, coisas que eu também tive. Então tento mostrar como lidar com isso", completou.

