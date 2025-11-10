Seg, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda10/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Comissão eleitoral do Náutico rejeita pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker

Atual presidente vai concorrer ao pleito contra Pablo Vitório, da oposição; eleições acontecem dia 30 de novembro, nos Aflitos

Reportar Erro
Bruno Becker, presidente do NáuticoBruno Becker, presidente do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

O atual presidente do Náutico, Bruno Becker, está apto a participar das eleições presidenciais do clube, marcadas para o dia 30 de novembro, nos Aflitos. A Comissão Eleitoral alvirrubra não identificou irregularidade na tentativa de o mandatário buscar a reeleição pela chapa da situação, intitulada “Náutico do Futuro”.

No pleito, Becker, que terá Ricardo Malta como vice, vai enfrentar a chapa da oposição, “Náutico Unido”, formada por Pablo Vitório (postulante a presidente) e Gilberto Kabbaz (vice). A votação será realizada das 8h às 17h, escolhendo quem será o presidente para o biênio 2026-2027.

 

Leia também

• Comissão eleitoral do Náutico rejeita pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker

• Náutico anuncia renovação contratual com o técnico Hélio dos Anjos

• Náutico anuncia pré-contrato com lateral-esquerdo Igor Fernandes

Tentativa

Na semana passada, o sócio José Felix de Lima Santos Filho protocolou um requerimento na Comissão Eleitoral pedindo a impugnação da chapa liderada por Becker. Alguns dos pontos citados no documento para pedir a exclusão do grupo da situação foram o descumprimento de decisão do Conselho Deliberativo que determinava o uso dos recursos da rescisão com o Grupo Mateus exclusivamente para a Recuperação Judicial do clube, além do não envio de documentos solicitados pelo Conselho Fiscal, o que teria impedido a análise das contas de 2024.

O atual presidente rebateu as acusações e apresentou defesa no último sábado. A decisão do caso ocorreu nesta segunda-feira, mantendo a chapa regularizada para a disputa do pleito.

Histórico

Na eleição passada, em 2023, as três chapas inscritas inicialmente tiveram pedidos de impugnação protocolados.

No caso da "Náutico do Futuro", nome que à época identificava o então grupo da situação, formado por Edno Melo (candidato à presidência) e Pablo Vitório (vice), a alegação era de que nenhum membro foi à Secretaria do Conselho Deliberativo para registrar ambas candidaturas, fazendo o cadastro apenas de forma online, algo não previsto no artigo 3º do Estatuto. O bloco não foi impugnado, mas retirou a candidatura pouco tempo depois.

Sobre a “Gestão e Paixão pelo Náutico”, de Alexandre Asfora (presidente) e Diego Rocha (vice), a denúncia era de que Rocha não teria três anos como associado. Já o problema citado envolvendo o grupo "Náutico de Todos", com Aluísio Xavier encabeçando a chapa e Waldir Mendonça de vice, é que o postulante ao cargo máximo do Executivo só estaria em dia há 14 meses e não 24, como pede o artigo 40 do estatuto.

No fim, ninguém teve candidatura impugnada. A chapa “Náutico de Todos”, porém, acabou mudando os integrantes e teve Bruno Becker e Tatiana Romo candidatos a presidente e vice. A dupla foi justamente a vencedora do pleito.

Ao todo, na eleição de 2025, 4.349 alvirrubros poderão participar da votação para o Executivo. Na lista, estão sócios das categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter