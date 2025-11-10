A- A+

Futebol Comissão eleitoral do Náutico rejeita pedido de impugnação da chapa de Bruno Becker Atual presidente vai concorrer ao pleito contra Pablo Vitório, da oposição; eleições acontecem dia 30 de novembro, nos Aflitos

O atual presidente do Náutico, Bruno Becker, está apto a participar das eleições presidenciais do clube, marcadas para o dia 30 de novembro, nos Aflitos. A Comissão Eleitoral alvirrubra não identificou irregularidade na tentativa de o mandatário buscar a reeleição pela chapa da situação, intitulada “Náutico do Futuro”.

No pleito, Becker, que terá Ricardo Malta como vice, vai enfrentar a chapa da oposição, “Náutico Unido”, formada por Pablo Vitório (postulante a presidente) e Gilberto Kabbaz (vice). A votação será realizada das 8h às 17h, escolhendo quem será o presidente para o biênio 2026-2027.





Tentativa

Na semana passada, o sócio José Felix de Lima Santos Filho protocolou um requerimento na Comissão Eleitoral pedindo a impugnação da chapa liderada por Becker. Alguns dos pontos citados no documento para pedir a exclusão do grupo da situação foram o descumprimento de decisão do Conselho Deliberativo que determinava o uso dos recursos da rescisão com o Grupo Mateus exclusivamente para a Recuperação Judicial do clube, além do não envio de documentos solicitados pelo Conselho Fiscal, o que teria impedido a análise das contas de 2024.

O atual presidente rebateu as acusações e apresentou defesa no último sábado. A decisão do caso ocorreu nesta segunda-feira, mantendo a chapa regularizada para a disputa do pleito.

Histórico

Na eleição passada, em 2023, as três chapas inscritas inicialmente tiveram pedidos de impugnação protocolados.

No caso da "Náutico do Futuro", nome que à época identificava o então grupo da situação, formado por Edno Melo (candidato à presidência) e Pablo Vitório (vice), a alegação era de que nenhum membro foi à Secretaria do Conselho Deliberativo para registrar ambas candidaturas, fazendo o cadastro apenas de forma online, algo não previsto no artigo 3º do Estatuto. O bloco não foi impugnado, mas retirou a candidatura pouco tempo depois.

Sobre a “Gestão e Paixão pelo Náutico”, de Alexandre Asfora (presidente) e Diego Rocha (vice), a denúncia era de que Rocha não teria três anos como associado. Já o problema citado envolvendo o grupo "Náutico de Todos", com Aluísio Xavier encabeçando a chapa e Waldir Mendonça de vice, é que o postulante ao cargo máximo do Executivo só estaria em dia há 14 meses e não 24, como pede o artigo 40 do estatuto.

No fim, ninguém teve candidatura impugnada. A chapa “Náutico de Todos”, porém, acabou mudando os integrantes e teve Bruno Becker e Tatiana Romo candidatos a presidente e vice. A dupla foi justamente a vencedora do pleito.

Ao todo, na eleição de 2025, 4.349 alvirrubros poderão participar da votação para o Executivo. Na lista, estão sócios das categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

