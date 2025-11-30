A- A+

Náutico Bruno Becker é reeleito presidente do Náutico para o biênio 2026-2027 O atual mandatário foi o único candidato do pleito deste domingo (3), nos Aflitos. O vice-presidente do clube será Ricardo Malta

Bruno Becker foi reeleito presidente do Náutico para o biênio 2026-2027. Na eleição deste domingo (30), nos Aflitos, o atual mandatário e único candidato do pleito teve 508 votos dos 520 totais.

Ricardo Malta será o vice-presidente, substituindo Tatiana Roma, que esteve à frente da função no primeiro mandato de Becker, mas optou por não seguir no cargo.

Mudança

Encabeçando o grupo "Náutico do Futuro", Becker passaria inicialmente por um bate-chapa, enfrentando o grupo da oposição, formado anteriormente por Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz.

A dupla da chapa “Náutico Unido”, porém, se retirou da disputa ao saber que o técnico alvirrubro, Hélio dos Anjos, só aceitaria seguir no Timbu mediante a continuidade do atual mandatário.

A oposição também sofreu uma derrota indireta quando o Conselho Deliberativo do Náutico rejeitou um pedido de impugnação feito por um sócio do clube contra a chapa de Becker.

Histórico

Bruno Becker, de 47 anos, é advogado e exerceu no Náutico cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021.

Há quatro anos, Becker deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Náutico, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga - que saiu vencedor do pleito.

Em 2023, Becker entrou na disputa após a impugnação de Aluísio Xavier, então representante da oposição na eleição. Posteriormente, a Justiça concedeu um efeito suspensivo para liberar a presença de Aluísio no pleito, mas a oposição optou por manter Becker como candidato.

Na eleição passada, Becker venceu Alexandre Asfora (candidato da situação) ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%).

Nos dois anos à frente do Náutico, Becker teve como principal conquista o acesso à Série B, alcançada neste ano.

