Bruno Becker projeta dobrar folha salarial do Náutico para 2026

Atual presidente do Náutico e candidato da situação das eleições marcadas para o dia 30 de novembro, Bruno Becker detalhou planos para o futebol, caso seja reeleito. Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco, o membro da chapa "Náutico do Futuro" afirmou que a estimativa é que a folha salarial para 2026 seja o dobro da investida na campanha do acesso deste ano.

De acordo com o dirigente, o clube fechou sua participação na Série C com vencimentos com o futebol na casa de R$ 1,2 milhão. Com uma Série B pela frente na temporada que vem, a estimativa é que o número suba para mais de R$ 2 milhões.

"A gente já tem em mente um número, estamos ajustando. É um número que ele cresce em relação ao valor da folha da Série C, o que é natural. Não podemos ir para uma Série B achando que uma folha próxima do que foi feita na Série C é suficiente, porque não é. Temos que ir para a Série B com uma folha que garanta, no mínimo, um campeonato sem sustos, que façamos um campeonato de regularidade. Esse número está sendo fechado, mas é um número que pode ir crescendo ao longo da temporada. Não necessariamente já temos que começar a pré-temporada com essa folha no teto", iniciou.

"O fato é que essa folha na Série C era de aproximadamente R$ 1,2 milhão e isso será aumentado. Tem que ser aumentado. Acredito que, minimamente, temos que trabalhar com uma folha próxima da casa dos R$ 2 milhões, R$ 2,5 milhões. É um número que está sendo trabalhado", prosseguiu Becker.

Para conseguir chegar nos vencimentos necessários, a atual gestão já vem trabalhando com listas de saídas, renovações e de possíveis chegadas. Todas com o olhar atento do técnico Hélio dos Anjos. De acordo com o presidente alvirrubro, em caso de reeleição, a intenção é montar um elenco propositivo, que atenda às necessidades do treinador.

Nesta quinta, por exemplo, o clube anunciou um pré-contrato assinado com o zagueiro Mateus Silva. Do plantel que participou do acesso, a ideia é manter pelo menos 13 nomes. Atletas como o goleiro Wellerson, o zagueiro Rayan, o lateral-esquerdo Raimar, o volante Igor Pereira, e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin não ficam para 2026.

"Hélio está trabalhando, assim como o clube em todas as pastas que dialogam com o futebol. A Série B é um mercado que o Náutico desconhece, a verdade é essa. A última Série B que o Náutico jogou é bem diferente dessa que vamos jogar. Então, é natural ajustes no clube como um todo. Temos a lista de profissionais que não nos interessam mais, apesar da dedicação com o acesso, temos a lista de que pretendemos renovar e outra com nomes que nos interessam", pontuou.

"Temos um modelo de jogo e um perfil de atletas que se encaixa neste modelo de jogo, e na forma de trabalhar do professor Hélio. Vimos isso durante a Série C, com intensidade, um time focado. Então, que se encaixe neste perfil de jogar propondo como a gente fez. Não adianta acharmos que vai mudar 100% a forma de jogar do elenco e o perfil de atletas. Temos que equilibrar com o cenário da Série B. Naturalmente, é um cenário com perfis diferentes de atletas de Série C", completou o atual presidente.



Na eleição passada, em 2023, Becker, antes do grupo da oposição, venceu Alexandre Asfora, então candidato da antiga situação. Ele superou o adversário ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%).

Em 2025, a disputa será contra Pablo Vitório, candidato à presidência, e Gilberto Kabbaz, postulante ao cargo de vice, da chapa “Náutico Unido”. O bloco de Becker é intitulado “Náutico do Futuro”, e tem a companhia de Ricardo Malta como vice.

Impugnação

Um sócio alvirrubro protocolou um pedido de impugnação da chapa "Náutico do Futuro", encabeçada por Bruno Becker, alegando possível falta de prestação de contas de 2024 da gestão atual. A Comissão Eleitoral vai notificar o grupo da situação, que terá de apresentar a defesa em até 48 horas. A decisão final se os candidatos serão impgunados ou não deve sair na próxima segunda-feira.

O Timbu tem 4.345 sócios aptos a votar no pleito, nas categorias Patrimonial, Patrimonial Antigo, Contribuinte, Vermelho de Luta, Branco de Paz, Remido, 100% Timba, Emérito, Benemérito e Torcedor Timbu.

