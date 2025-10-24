A- A+

Futebol Bruno Becker será candidato à reeleição no Náutico; chapa terá Ricardo Malta como vice Pleito será disputado no dia 30 de novembro, nos Aflitos; ainda não há confirmação de candidatos da oposição

O presidente do Náutico, Bruno Becker, será candidato à reeleição no cargo de chefe do Executivo do clube. O martelo foi batido nesta sexta-feira (24), em reunião que definiu também a presença de Ricardo Malta como candidato a vice da chapa da situação.









Confirmação

“Inicialmente, eu tinha recusado (o convite), mas depois eu aceitei por entender que posso ajudar o clube a se estruturar melhor, tanto na sede como no Centro de Treinamento, um equipamento que eu gosto muito. Vamos tentar colocar o Náutico em um patamar ainda melhor”, afirmou Malta. Tatiana Roma, atual vice-presidente, não participará da eleição.

Ainda não há confirmação se uma chapa da oposição participará do pleito. Caso não tenha, ocorrerá a aclamação de Becker. A eleição presidencial do Náutico será no dia 30 de novembro. A votação será das 8h às 17h, nos Aflitos.

Poderão concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente do Náutico os candidatos que, na data do registro da chapa, estejam associados há, no mínimo, três anos ininterruptos, adimplentes há pelo menos um ano, com idade mínima de 30 anos, além de não terem condenação criminal transitada em julgado e sem benefícios por anistia que envolvam contribuições nos últimos dois anos.

O registro de chapas ocorrerá até dia 29 de outubro, com publicação no site oficial do clube e no quadro de avisos até 4 de novembro. Segundo o estatuto do Náutico, possíveis impugnações “deverão ser formuladas por escrito, devidamente fundamentadas e acompanhadas de prova mínima, sendo vedadas manifestações anônimas, genéricas ou desacompanhadas de elementos mínimos de comprovação”.

Histórico

Na eleição passada, em 2023, Becker venceu Alexandre Asfora, então candidato da antiga situação. Ele superou o adversário ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%).

