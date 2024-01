A- A+

Futebol Bruno Becker toma posse como presidente do Náutico Mandatário ficará à frente do Executivo no biênio 2024-2025, com a missão de transformar o Timbu em SAF

Em cerimônia realizada nos Aflitos, nesta segunda-feira (8), Bruno Becker foi empossado como novo presidente do Náutico, comandando o clube no biênio 2024-2025. A vice será Tatiana Roma. O evento também definiu os novos conselheiros e a mesa diretora do Conselho Deliberativo.

Becker, nome que veio da oposição, assume o Náutico no lugar de Diógenes Braga, presidente que comandou o clubeo entre os anos de 2022 e 2023. O novo mandatário venceu as eleições realizadas em novembro do ano passado, derrotando na ocasião Alexandre Asfora, candidato apoiado pela situação, mas autointitulado “independente”.

No futebol, o principal desafio de Becker é fazer o Náutico conseguir o acesso à Série B. Além da Série C, o clube disputa neste ano o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. A estreia oficial do Timbu em 2024 será no dia 14 de janeiro, contra o Flamengo de Arcoverde, nos Aflitos, pelo Estadual.

Na posse, o presidente destacou qual a prioridade da gestão em 2024.

"Nossa principal missão é transformar o Náutico em SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Todo restante vem depois, com a modernização , profissionalização e competitividade esportiva. Planejamos implementar (o novo modelo de gestão) no segundo semestre de 2024. As conversas estão evoluindo. O tema é de uma resolução complexa porque são inúmeras variáveis. Não depende somente do Executivo. Precisamos iniciar a fase de debates no Conselho e depois a assembleia geral. É algo não se pode fazer a qualquer modo. O Náutico vai implementar a melhor SAF para o clube", afirmou Becker.

"Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, vendo o clube pacificado. Assim funciona a democracia", ressaltou a nova vice, Tatiana Roma.

Perfil de Bruno Becker

Bruno Becker é advogado e exerceu cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico do Náutico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021. Há dois anos, deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Timbu, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga - que saiu vencedor do pleito. O candidato entrou na disputa atual após a impugnação de Aluísio Xavier, que seria o então representante da oposição na eleição. A Justiça concedeu um efeito suspensivo para liberar a presença de Aluísio no pleito, mas a oposição optou por manter Becker como candidato.

Vitória na Copinha

Tudo embolado no Grupo 20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Náutico venceu o XV de Piracicaba por 2x0, em Alumínio. Com o resultado, a equipe, assim como os demais integrantes da chave (incluindo Sharjah Brasil e Trindade-GO) chegou aos três pontos. Os pernambucanos ocupam a segunda posição e jogam na rodada final da primeira fase perante o Sharjah, na quinta.

