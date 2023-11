A- A+

Náutico Bruno Becker vence eleição e é o novo presidente do Náutico Candidato da oposição, da chapa "Todos pelo Náutico", comandará o Timbu no biênio 2024-2025

Pela terceira vez na história, um nome da oposição ganha as eleições presidenciais do Náutico. O advogado Bruno Becker, de 45 anos, da chapa "Todos pelo Náutico", derrotou Alexandre Asfora, do grupo independente, mas com apoio da situação, no pleito realizado neste domingo (12), nos Aflitos, garantindo o direito de comandar o Timbu no biênio 2024-2025. Becker, que tem Tatiana Roma como agora vice-presidente - a primeira mulher no cargo -, superou o adversário ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%). O novo mandatário chega com a missão de concluir o processo do Timbu para sair do modelo de associação e se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Foco é na SAF

Recentemente, o Náutico recebe uma proposta de aproximadamente R$ 1 bilhão em investimentos por 90% das ações do Alvirrubro. Com a SAF, o Timbu se transformará em clube-empresa, tendo um "dono", responsável por injetar recursos.

Para a venda da SAF ser concretizada, será preciso que a proposta seja aprovada posteriormente no Conselho Deliberativo, com votação dos sócios. O projeto para transformar o Timbu em clube-empresa é da NewCo Group, especializada em consultoria estratégica e inteligência de mercado. As conversas tiveram participação ainda da consultoria Pluri/Bridge Sports Capital e do escritório de advocacia Cahu Beltrão.

Para dar prosseguimento à negociação, as partes precisam formalizar uma proposta vinculante, gerando obrigações a serem cumpridas para o acerto.

Não há indicação da venda na SAF de qualquer imóvel atrelado à instituição, como o estádio dos Aflitos ou o Centro de Treinamento Wilson Campos. Os locais serão apenas alugados no período. Antes, porém, é preciso ocorrer a homologação do plano de pagamento envolvendo o processo de Recuperação Judicial.

Antes de Bruno Becker, a oposição só saiu vencedora em um pleito de bate-chapa outras duas oportunidades. A primeira foi na eleição de 2013. Com mais de 70% dos votos, Glauber Vasconcelos derrotou Marcílio Sales, Alexandre Homem de Melo e Alberto Souza.

Conhecida como a eleição mais acirrada da história do Náutico, a disputa de 2015 teve Marcos Freitas (também oposição) como ganhador, superando Edno Melo por apenas dez votos.

Histórico do vencedor

Bruno Becker é advogado e exerceu cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico do Náutico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021. Há dois anos, deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Timbu, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga - que saiu vencedor do pleito. O candidato entrou na disputa atual após a impugnação de Aluísio Xavier, que seria o então representante da oposição na eleição. A Justiça concedeu um efeito suspensivo para liberar a presença de Aluísio no pleito, mas a oposição optou por manter Becker como candidato.

