Bruno Caboclo e Yago vencem Campeonato Alemão de Basquete; armador foi eleito MVP

Nesta sexta-feira (16), o Ratiopharm Ulm, equipe dos brasileiros Bruno Caboclo e Yago, venceu o jogo 4 das finais da Bundesliga de Basquete, em casa, diante do Telekom Baskets Bonn, fazendo 3x1 na série final de cinco partidas. Dessa forma, os atletas da seleção brasileira de basquete deram o título inédito ao time do sul da Alemanha.

Os dois primeiros quartos foram muito equilibrados, com as equipes indo ao intervalo com apenas dois pontos de diferença no placar, 43x41 para o Ulm. Na volta do intervalo, o Bonn foi superior no terceiro quarto e abriu oito pontos de vantagem. Mas nos últimos 10 minutos, Yago fez a diferença e comandou a virada por 74x70.

Juntos, Yago e Bruno somaram 36 pontos para o Ratiopharm. Caboclo pegou seis rebotes e teve presença importante nos momentos defensivos. Por outro lado, Yago, armador da equipe, foi fundamental nas construções, anotando oito assistências.

Além do título, Yago foi eleito o MVP das finais, premiação que é dada ao melhor jogador dessa fase do campeonato. O brasileiro teve uma média de quase 17 pontos e sete assistências por partida. Outro bom número do armador é o aproveitamento nas bolas de três, com 43% de aproveitamento nesse fundamento.

