FUTEBOL INTERNACIONAL Bruno Guimarães desperta interesse do Manchester City; outros gigantes europeus correm por fora Newcastle precisa vender o jogador para acertar as contas, segundo o jornal Diario AS

O meio-campista Bruno Guimarães pode estar de saída do Newcastle. Além do interesse de gigantes europeus, como Manchester City, Arsenal e PSG, o clube inglês tem que arrecadar entre 70 e 80 milhões de euros para sanar as dívidas.



A cláusula do brasileiro, que é um dos mais visados do elenco, gira em torno de 115 milhões de euros, sendo que uma possível oferta abaixo desse valor não está descartada. A informação é do jornal espanhol Diario AS.

O time de Pep Guardiola é o que mais se aproximou de Bruno Guimarães até o momento, tanto que se reuniu com o estafe do atleta em janeiro deste ano.



O atleta é visto com bons olhos para fazer companhia a Rodri no meio-campo. Outro brasileiro que havia chamado atenção foi Lucas Paquetá, porém, as recentes acusações sobre suposto envolvimento em apostas esfriaram dez vez o interesse nele.





Outros equipes da Inglaterra também monitoram a situação do meia. O Arsenal o tem como opção para jogar ao lado de Declan Rice, no caso de uma possível saída de Thomas Apartey. Enquanto o Liverpool deve se movimentar bastante na próxima janela de transferências após o fim de ciclo de Klopp.

