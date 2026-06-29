Bruno Guimarães destaca vitória com 'a cara' do Brasil: 'Não desistimos nunca. Faltam quatro'

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Bruno Guimarães vem se destacando na seleção brasileira por chegadas na área e passes decisivos a gols. Ao servir Martinelli na virada diante do Japão, por 2 a 1, o volante do Newcastle chegou a impressionantes quatro assistências na Copa do Mundo. Após o triunfo, ele era só sorrisos com a demonstração de força verde e amarela.



"Um jogo com a cara no nosso País. Sofremos até o final e no final deu tudo certo. A gente não desistiu nunca, faltavam cinco (jogos até o título) e agora são quatro", afirmou o volante, à TV Globo, celebrando sua boa fase. "É um momento especial para mim e para minha família e espero seguir assim, continuar ajudando", destacou.



Na visão de Bruno Guimarães, seria um pecado o Brasil ser eliminado pela postura que teve em campo em comparação pela tática do Japão. "Eles só queriam o contra-ataque e no final ganhou quem merece. É bom que continue assim, com esse espírito a gente vai longe", mostrou confiança.





O autor da assistência, além de exaltar o comportamento verde e amarelo, celebrou o "moleque sensacional" que é Martinelli e revelou o pedido de Carlo Ancelotti de "povoar" mais a área.



"A gente sabia que no primeiro tempo tinha de ter pesado (povoado) mais a área, eles estavam muito compactados, com duas linhas de cinco, ou um 5-4-1", afirmou. "O Mister (Ancelotti) pediu para a gente pesar mais a área no segundo tempo e saiu o gol, foi um pecado aquela outra bola que não entrou, mas prevaleceu o espírito de equipe e do grupo. E quem veio do banco deu a classificação, um moleque sensacional."



Curiosamente, Bruno Guimarães pode ser o único titular do meio escalado nas oitavas, domingo, às 17 horas, em New Jersey, diante do vencedor de Noruega e Costa do Marfim. Lucas Paquetá e Casemiro deixaram o duelo desta segunda-feira machucados e preocupam.

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