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futebol Bruno Guimarães entra no 2º tempo, marca golaço e abre caminho para Arsenal vencer o Sunderland Atual campeão da Premier League, o Arsenal mantém os 100% de aproveitamento após quatro rodadas da atual temporada

Principal contratação do Arsenal para a temporada, o brasileiro Bruno Guimarães não foi relacionado entre os titulares para enfrentar o Sunderland neste sábado no Stadium of Light, em Sunderland, pela Premier League, mas teve participação decisiva ao entrar na volta do segundo tempo e marcar um golaço, o primeiro na vitória por 2 a 0 do time de Londres.

Titular do Brasil na Copa do Mundo, Bruno Guimarães acertou um lindo chute de fora da área. A bola bateu no travessão e entrou aos 13 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro gol do brasileiro com a camisa do Arsenal. O segundo gol, de pênalti, foi marcado por Saka, já nos acréscimos.

Atual campeão da Premier League, o Arsenal mantém os 100% de aproveitamento após quatro rodadas da atual temporada. O time do técni Mikel Arteta também estreou com vitória na Champions League ao marcar 1 a 0 sobre o Napoli na Itália, na quarta-feira O Arsenal tenta dar sequência ao início impecável de temporada no sábado, quando recebe o Brighton.

Já o Sunderland continua com o desempenho irregular em sua segunda temporada de volta à Premier League. O time é o 14º do campeonato, com 4 pontos. Na próxima rodada, o Sunderland enfrenta o Manchester City, como visitante, no domingo.

No primeiro tempo no Stadium of Light, o Arsenal teve mais volume de jogo, mas enfrentou dificuldades contra a defesa bem montada do Sunderland, que apostava em uma linha de marcação bem baixa. O atual campeão inglês teve algumas boas oportunidades, mas o time da casa se mostrou bastante competitivo. Atacante isolado do Sunderland, Brobbey foi muito importante no esquema, segurando a bola contra o brasileiro Gabriel Magalhães e Ezri Konsa.

Na tentativa de mudar o cenário pouco favorável ao seu time, Arteta voltou ao campo com Bruno Guimarães e Timber nos lugares de Lewis-Skelly e o lesionado White. Ex-jogador do Newcastle, rival do Sunderland, o brasileiro foi bastante vaiado pela torcida local ao entrar em campo.

O Sunderland teve a chance de marcar de pênalti, aos 11 minutos. Após agarra-agarra na área do Arsenal, Konsa derrubou Ballard no chão, e a infração foi marcada pelo árbitro. Na cobrança, Le Fee buscou o canto esquerdo do goleiro Raya, que desviou com a mão esquerda para a trave.

Na sequência, Bruno Guimarães dominou a bola na entrada da área do Sunderland e acertou uma potente finalização que encobriu o goleiro Roefs. Na comemoração, o brasileiro levou as mãos às orelhas, provocando o torcida do Sunderland.

O Arsenal chegou ao segundo gol nos acréscimos. Saka foi puxado dentro da área por Reinildo, que já tinha cartão amarelo. O defensor do Sunderland levou o segundo amarelo, e Saka cobrou para garantir nova vitória do Arsenal.

Veja os resultados da quarta rodada da Premier League neste sábado

Aston Villa 1 x 2 Nottingham Forest

Bournemouth 2 x 2 Brentford

Chelsea 2 x 2 Hull City

Crystal Palace 2 x 3 Ipswich

Liverpool 0 x 0 Fulham

Tottenham x Everton

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