Bruno Guimarães iguala recorde de assistências em uma Copa do Mundo neste século

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A classificação do Brasil para as Oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 teve a assinatura de Bruno Guimarães.



Ao dar o passe preciso para Gabriel Martinelli marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nessa segunda-feira (29), o meio-campista alcançou a marca de quatro assistências no torneio, assumindo a liderança desse fundamento nesta edição do Mundial e atingindo um feito histórico.



Com o lance, o camisa 8 igualou o recorde de mais assistências em uma única edição de Copa do Mundo neste século. Agora, Bruno divide o topo do ranking com o alemão Michael Ballack (2002), o italiano Francesco Totti (2006) e o colombiano Juan Cuadrado (2014).



Na atual edição, Guimarães superou nomes como o alemão Florian Wirtz, o francês Michael Olise e o sueco Alexander Isak, todos com 3 assistências cada.





Participações decisivas

O papel de "garçom" do brasileiro começou a se desenhar ainda na fase de grupos. Na estreia contra Marrocos, o camisa 8 foi o responsável por servir Vinicius Júnior.



Diante da Escócia, o meia distribuiu mais dois passes para gol - um novamente para Vini Jr., e outro para Matheus Cunha.



Nos acréscimos do duelo eliminatório contra os japoneses, em Houston, Bruno demonstrou a frieza necessária para furar a retranca adversária dentro da grande área.



"Foi um jogo acima de tudo com a cara do nosso país. Sofremos até o fim, mas deu tudo certo. Não desistimos nunca. Tínhamos cinco finais pela frente, agora faltam quatro", desabafou o camisa 8, valorizando a entrega do elenco na partida.

Bruno Guimarães durante o duelo contra a Escócia. Foto: Chandan Khanna / AFP



Pilar no esquema de Ancelotti

A grande atuação do jogador foi tema de elogios para o técnico Carlo Ancelotti após o apito final. O treinador italiano fez questão de destacar o equilíbrio que o atleta traz para o esquema tático da Amarelinha.



"Bruno é um jogador muito importante, muito contínuo no jogo, sempre tem muito boa participação defensiva e ofensivamente. Deu uma assistência fantástica, estou muito feliz porque Bruno tem um coração muito grande", exaltou.



A próxima partida da Seleção será realizada no próximo domingo (5), em Nova Jersey, contra o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece nesta terça-feira (30), às 14h.

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