Bruno Guimarães iguala recorde de assistências em uma Copa do Mundo neste século
Camisa 8 brasileiro é o líder de passes para gol no Mundial de 2026
A classificação do Brasil para as Oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 teve a assinatura de Bruno Guimarães.
Ao dar o passe preciso para Gabriel Martinelli marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nessa segunda-feira (29), o meio-campista alcançou a marca de quatro assistências no torneio, assumindo a liderança desse fundamento nesta edição do Mundial e atingindo um feito histórico.
Com o lance, o camisa 8 igualou o recorde de mais assistências em uma única edição de Copa do Mundo neste século. Agora, Bruno divide o topo do ranking com o alemão Michael Ballack (2002), o italiano Francesco Totti (2006) e o colombiano Juan Cuadrado (2014).
Na atual edição, Guimarães superou nomes como o alemão Florian Wirtz, o francês Michael Olise e o sueco Alexander Isak, todos com 3 assistências cada.
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Participações decisivas
O papel de "garçom" do brasileiro começou a se desenhar ainda na fase de grupos. Na estreia contra Marrocos, o camisa 8 foi o responsável por servir Vinicius Júnior.
Diante da Escócia, o meia distribuiu mais dois passes para gol - um novamente para Vini Jr., e outro para Matheus Cunha.
Nos acréscimos do duelo eliminatório contra os japoneses, em Houston, Bruno demonstrou a frieza necessária para furar a retranca adversária dentro da grande área.
"Foi um jogo acima de tudo com a cara do nosso país. Sofremos até o fim, mas deu tudo certo. Não desistimos nunca. Tínhamos cinco finais pela frente, agora faltam quatro", desabafou o camisa 8, valorizando a entrega do elenco na partida.
Pilar no esquema de Ancelotti
A grande atuação do jogador foi tema de elogios para o técnico Carlo Ancelotti após o apito final. O treinador italiano fez questão de destacar o equilíbrio que o atleta traz para o esquema tático da Amarelinha.
"Bruno é um jogador muito importante, muito contínuo no jogo, sempre tem muito boa participação defensiva e ofensivamente. Deu uma assistência fantástica, estou muito feliz porque Bruno tem um coração muito grande", exaltou.
A próxima partida da Seleção será realizada no próximo domingo (5), em Nova Jersey, contra o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece nesta terça-feira (30), às 14h.